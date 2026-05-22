„Am fost mândru să-l susțin”

„Având în vedere alegerea, cu succes, a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Trump pe Truth Social.





Anunțul lui Trump vine la doar două zile după ce Pentagonul decisese să reducă brigăzile de luptă din Europa de la patru la trei.

Reducerea efectivă înseamnă cu aproximativ 4.000 de militari americani mai puțin pe continent.

„Departamentul de Război (Pentagonul, n.r.) a redus numărul total de Brigăzi de Luptă (Brigade Combat Teams, BCT) alocate Europei de la patru la trei. Astfel, se revine la nivelul de brigăzi existente în Europa în anul 2021.

Această decizie este rezultatul unui proces complex și multistratificat, axat pe postura forțelor americane în Europa.

„Un luptător și un tip grozav”

Trump ia în calcul relocarea a 5.000 de militari americani din Germania în Polonia. Această mișcare strategică vine pe fondul unei deteriorări a relațiilor dintre Washington și Berlin, dar și al consolidării parteneriatului americano-polonez, relatează The Kyiv Independent.

Pe 8 mai, Donald Trump a confirmat că transferul trupelor este un scenariu plauzibil, lăudând colaborarea cu administrația de la Varșovia. El a subliniat relația excelentă pe care o are cu președintele polonez, Karol Nawrocki, pe care l-a descris drept „un luptător și un tip grozav”.

Disputa cu Germania și decizia Pentagonului

Anunțul oficial privind retragerea a aproximativ 5.000 de soldați din Germania a fost făcut de Pentagon pe 1 mai, mutarea urmând să fie implementată într-un interval de 6 până la 12 luni. Această reducere va readuce efectivele SUA din Europa la nivelurile anterioare anului 2022, anulând suplimentările decise de administrația Joe Biden în contextul invaziei ruse din Ucraina.

La baza deciziei stau divergențele majore privind gestionarea războiului din Iran. Cancelarul german Friedrich Merz a criticat abordarea SUA, declarând că națiunea este „umilită de conducerea iraniană și de Gărzile Revoluționare” și sperând într-o încheiere rapidă a conflictului.

Ca răspuns, Donald Trump l-a catalogat pe Merz drept „total ineficient” și a pus în aplicare amenințarea de a retrage o parte din trupele staționate pe teritoriul german.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE