„A fost foarte greu, timp de un an, să mă reîntorc la carieră. M-a ajutat mama cu bebe, cât dormea eu compuneam. A fost importat că am avut ajutor, am avut timp să stau și cu soțul. Simt că s-au reașezat lucrurile. Când îți întemeiezi o familie, cariera nu poate să fie așa cum ți-o dorești. Trebuie să fii norocos să scoți o piesă pe care să o placă multă lume. Nu te împiedică faptul că ai un copil. Am încercat multe, am scos multe piese, timp de un an, am încercat pe tot felul de căi.

Mie îmi place sentimentul de a avea un copil. Când îi vezi bucățică din tine, cum cresc”, a povestit Sandra N, la Antena Stars, potrivit Spynews.

