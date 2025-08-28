Cei doi, recent logodiți, au fost văzuți în această vară luând prânzul în Chagrin Falls, un orășel pitoresc aproape de Cleveland Heights, locul natal al lui Kelce. Surse locale susțin că Swift și Kelce ar fi vizitat o proprietate de 18 milioane de dolari în Hunting Valley, în apropiere. Această proprietate ar putea fi alegerea perfectă pentru cuplu, în special datorită unui studio de înregistrări inclus.

Confort și intimitate pentru Taylor Swift și Travis Kelce

Construită în 2018, casa se întinde pe o suprafață de aproape 25 de hectare, oferind intimitatea necesară pentru un cuplu celebru. Cu 6 dormitoare și 13 băi, proprietatea a fost proiectată de arhitectul Charles Fazio și designerul de interioare pentru iahturi, Ari Loar.

Printre facilitățile impresionante se numără o sală de dining spațioasă, o cramă, o sală de biliard și ceea ce pare a fi o sală de cinema. Pentru momentele de relaxare și fitness, proprietatea dispune de un simulator de golf, o sală de sport, saună și baie de aburi. În exterior, cuplul ar putea găzdui petreceri memorabile lângă piscină, bucătăria în aer liber sau în jurul focului de tabără.

Amplasarea casei în mijlocul unei zone împădurite oferă un plus de intimitate.

O locație ideală pentru viața de cuplu

Chagrin Falls, aflat în apropiere, oferă peisaje spectaculoase cu cascade și opțiuni variate de dining. Un local susține că zona rurală ar fi ideală pentru cuplu, neexistând paparazzi ca în marile orașe. Pentru Swift, care a crescut înconjurată de cai, zona oferă mai multe proprietăți ecvestre unde ar putea călări sau găzdui cai.

Kelce ar fi aproape de locul său natal, Cleveland Heights, la mai puțin de jumătate de oră distanță. Conform Page Six, Swift deține deja cel puțin opt proprietăți. Reprezentanții celor doi nu au oferit încă un comentariu cu privire la această posibilă achiziție. Rămâne de văzut dacă Taylor Swift și Travis Kelce vor alege să se stabilească în această proprietate impresionantă din Ohio, oferindu-le atât confortul luxos la care sunt obișnuiți, cât și intimitatea necesară pentru viața lor de cuplu.

S-au logodit recent

Pe 27 august s-a aflat că Taylor Swift a fost cerută în căsătorie de Travis Kelce. Cântăreața în vârstă de 35 de ani și jucătorul de fotbal american, tot de 35 de ani, au împărtășit mai multe fotografii din momentul cererii în căsătorie, într-o grădină plină de flori.

Taylor Swift a scris în descrierea postării: „Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”. Această declarație plină de umor reflectă personalitățile jucăușe ale celor doi îndrăgostiți.

Travis Kelce a ales un inel special pentru a-și cere iubita în căsătorie. Bijuteria, creată în colaborare cu Kindred Lubeck de la Artifex Fine Jewelry, are o piatră în tăietură „old mine brilliant”. Conform experților, se pare că bijuteria ar fi estimată la 550.000 de dolari.

Imaginile publicate arată momentul emoționant în care Kelce îngenunchează în fața lui Swift, iar aceasta îi atinge fața cu tandrețe. Cuplul a împărtășit și alte fotografii care surprind atmosfera romantică a cererii în căsătorie. Într-una dintre ele, cei doi apar îmbrățișați, iar în alta sunt surprinși stând pe o bancă sub un arc floral în nuanțe de roz și alb.

