Vestea care a luat prin surprindere: Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit! Cei doi au anunțat fericitul eveniment pe 26 august, printr-o postare comună pe Instagram. Cântăreața în vârstă de 35 de ani și jucătorul de fotbal american, tot de 35 de ani, au împărtășit mai multe fotografii din momentul cererii în căsătorie, într-o grădină plină de flori.

Taylor Swift a scris în descrierea postării: „Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”. Această declarație plină de umor reflectă personalitățile jucăușe ale celor doi îndrăgostiți.

Cererea în căsătorie

Travis Kelce a ales un inel special pentru a-și cere iubita în căsătorie. Bijuteria, creată în colaborare cu Kindred Lubeck de la Artifex Fine Jewelry, are o piatră în tăietură „old mine brilliant”. Conform experților, se pare că bijuteria ar fi estimată la 550.000 de dolari.

Imaginile publicate arată momentul emoționant în care Kelce îngenunchează în fața lui Swift, iar aceasta îi atinge fața cu tandrețe. Cuplul a împărtășit și alte fotografii care surprind atmosfera romantică a cererii în căsătorie. Într-una dintre ele, cei doi apar îmbrățișați, iar în alta sunt surprinși stând pe o bancă sub un arc floral în nuanțe de roz și alb.

Recomandări 100 de zile de la câștigarea mandatului de Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”

Într-un episod recent al podcastului „New Heights”, Taylor Swift a vorbit deschis despre relația sa cu Travis Kelce. Cântăreața a declarat: „Știam că nu e nebun încă de la primele noastre conversații. Am simțit că încearcă să mă cunoască într-un mod foarte natural, pur și normal”. Swift a adăugat că Kelce o face să râdă imediat, despre lucruri obișnuite.

Ea l-a descris pe jucătorul de fotbal american ca fiind un „amplificator de energie pozitivă în viața tuturor celor din jurul său”. Swift a comparat efectul lui Kelce asupra oamenilor cu butonul de îmbunătățire a culorilor de pe telefon, spunând că el face acest lucru în viața tuturor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Începutul poveștii de dragoste

Relația dintre Taylor Swift și Travis Kelce a început în iulie 2023, când jucătorul a participat la un concert al cântăreței pe stadionul Arrowhead, unde el joacă pentru Kansas City Chiefs. Câteva săptămâni mai târziu, Kelce a dezvăluit că a încercat, fără succes, să o întâlnească pe Swift la acel concert.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

People.com relatează că Kelce a mărturisit în podcastul său că a fost „puțin supărat” că nu a reușit să-i înmâneze lui Swift o brățară personalizată cu numărul său de telefon. „Nu am reușit să-i dau una dintre brățările pe care le-am făcut pentru ea”, a spus el.

În septembrie 2023, Swift a făcut o apariție surpriză la un meci al lui Kelce, privind din loja jucătorului alături de mama acestuia, Donna. Cântăreața a fost surprinsă în timp ce îl aclama pe Kelce când acesta a marcat un touchdown. Într-un interviu pentru Time, în care a fost numită Persoana Anului 2023, Swift a dezvăluit că ea și Kelce au început să petreacă timp împreună după ce el și-a exprimat dorința de a o întâlni în podcastul său.

„Am avut o perioadă semnificativă în care nimeni nu știa, ceea ce sunt recunoscătoare, pentru că am putut să ne cunoaștem”, a spus ea. Pe măsură ce relația lor a evoluat, Swift și Kelce au petrecut tot mai mult timp împreună, în ciuda programelor lor încărcate. Cântăreața a participat la mai multe meciuri ale echipei Chiefs, inclusiv la Super Bowl 2024, unde a sărbătorit victoria alături de Kelce pe teren. La rândul său, Kelce a călătorit în Australia, Singapore și Europa pentru a asista la concertele lui Swift din cadrul turneului Eras. Într-un concert la Londra, jucătorul a făcut chiar o apariție surpriză pe scenă, alăturându-se dansatorilor lui Swift.

Recomandări Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american

În iunie, cuplul a devenit oficial pe Instagram, într-o fotografie alături de Prințul William, Prințul George și Prințesa Charlotte.

Reacția lui Donald Trump la vestea logodnei

Președintele american Donald Trump le-a urat „mult noroc” vedetei pop Taylor Swift şi jucătorului de fotbal american Travis Kelce. „Le urez mult noroc”, le-a răspuns Donald Trump jurnaliştilor care i-au pus întrebări la finalul unui consiliu de miniştri desfăşurat la Casa Albă.

„Cred că el este un jucător foarte bun, un tip grozav, iar ea este o persoană extraordinară”, a spus preşedintele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE