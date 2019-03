„Sunt absolut în al nouălea cer! Sunt extrem extrem de fericită! Nu-mi vine să cred. Abia am trecut de primele trei luni, încă mă obişnuiesc, încă mă uit în oglindă. Ceva e acolo şi creşte. Am la eco fost i-am auzit inimioara, e bine, aşteptăm în două trei zile să vedem ce este. Eu îmi doresc un copil fie sănătos iar el îşi doreşte un băiat, ca orice bărbat. Am aşteptat 10 ani să rămân însărcinată. Părinţii sunt în culmea fericirii. Eu mai am o nepoţică dar părinţii lui vor fi bunici pentru prima dată. Sunt mai agitată şi mai nervoasă dar majoritatea zilelor mă odihnesc. Nu mănânc pentru doi dar mănânc de toate. Deja am luat 5 kilograme” a povestit Diana Dumitrescu la Pro tv.

În următoarea perioadă, Diana Dumitrescu vrea să se retragă din lumina reflectoarelor. „Vreau să iau o pauză. Nu vreau să mai apar. Am doar câteva proiecte pe internet”, a spus Diana Dumnitrescu la „Star Matinal” de la Antena Stars.

