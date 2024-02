În urmă cu aproximativ o săptămână, Smiley, Gina Pistol și Josephine s-au îmbarcat în avion cu destinația Los Angeles. Escapada lor vine după ce de Anul Nou au călătorit în Maldive. De data aceasta însă, nu e vorba doar de relaxare și de plajă, ci și de muncă.

Artistul merge destul de des în America, acolo unde se întâlnește cu alți artiști și compune muzică la studio. În timpul în care Smiley muncește, Gina Pistol și Josephine rămân în casa pe care au închiriat-o și se bucură de escapada departe de România.

În mediul online, fosta prezentatoare a dezvăluit cât timp vor sta în America, căci nu se întorc în România după doar câteva zile. „Ce faceți măi simpaticilor? Sau mai bine bună seara. Cât e acasă? Cred că e 8 seara.

Doamne, cât de bine este la soare! Ieri a plouat toată ziua aici. Cred că ați văzut din Daily Tok-ul lui Andrei (n.r. Smiley) că suntem în America, în Los Angeles, și mai avem de stat aici, cred că vreo 3 săptămâni. Și am lipsit de pe Instagram pentru că na…cu casa, cu copilul, ne-am și plimbat puțin pe aici”, le-a spus Gina Pistol fanilor ei pe rețelele de socializare.

Smiley, declarații despre perioada în America alături de Gina Pistol și fiica lor

Pe Instagram, cântărețul a postat un clip video în care a surprins primele clipe în L.A., casa în care locuiesc acolo, prima vizită la studioul de muzică unde merge, dar și secvențe cu Gina Pistol și Josephine, care se bucură de vacanță.

„Am plecat iar la plimbare, de data asta în Los Angeles. Zbor lung, aterizare perfectă, am mers direct la căsuța pe care am închiriat-o. Frumoasă, cochetă, fix ce ne trebuie. A urmat un somn lung și binemeritat. A doua zi am mers să vedem studioul în care vom lucra și vă spun cu mâna pe inimă că arată și sună fantastic. Noua noastră casă în L.A”, a povestit Smiley, bucuros de escapada cu familia.

„După asta, Gina m-a scos la cumpărături că nu aveam de niciunele. Primele zile aici chiar au fost frumoase: soare, cald, 24 de grade, așa că am profitat din plin. Venice Beach e neschimbată, superbă, colorată, plină de viață, iar fiica a intrat imediat în spiritul locului, adică dans, voie bună și libertatea de a fi și de a te exprima liber… Hai că eu cred că va fi o serie mișto, stați pe aproape că va urma”, a spus Smiley, pe Instagram.

Gina Pistol s-a tuns în America

Vedeta și-a făcut o schimbare de look în Los Angeles, la un hairstylist din top 10, iar rezultatul nu s-a ridicat la așteptările sale. „Sinceră să fiu, nu mă dă pe spate. Poate că este și culoarea care nu îmi place în momentul de față. Aștept să mă întorc acasă ca să mă vopsesc.

Nu este rău, dar nici minunat. La câți bani am dat, trebuia să plâng de fericire. Tipul care m-a tuns pe mine nu este cel mai tare din Los Angeles, că nu sunt eu chiar atât de bogată. Dar este, cred, în top 10”, a spus Gina Pistol, pe Instagram.

