Cătălin Botezatu se afla în cartierul exclusivist Mayfair

Deși poliţia a arestat un suspect, nu se precizează dacă bijuteria a fost recuperată. Botezatu este descris în presa străină drept un creator de modă al vedetelor de la Hollywood, în vârstă de 59 de ani, născut în România, care a lucrat pentru firme precum Vogue și Versace.

Botezatu a fost jefuit în Berkeley Square, joia trecută, 29 ianuarie, la ora 23:50. Se știe că bandele de hoți vânează victime în cartierul exclusivist londonez Mayfair.

Și Rafael Nadal are unul

Ceasul furat este un Richard Mille, din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare colecţii de ceasuri din lume.

Aceste ceasuri sunt toate sculptate în blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05.

Sunt foarte căutate în lumea vedetelor. Legenda tenisului Rafael Nadal este cunoscut pentru că deţine unul, la fel şi pilotul de F1 Charles Leclerc. Jay Z are, de asemenea, un Richard Mille RM 056 Blueprint în valoare de două milioane de lire sterline, o versiune prototip.

Un suspect de 33 de ani a fost arestat

Poliţia a prins un suspect, pe nume Younes Djoudim, în vârstă de 33 de ani, din Slough, Berkshire, care a fost acuzat de furt şi a fost arestat preventiv sâmbătă printr-o decizie a Curţii de Magistraţi de la Westminster.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei Metropolitane a declarat că vineri, la ora locală 0:14, agenţii au răspuns la apeluri care semnalau un jaf în Berkeley Square, Mayfair.

Poliţiştii au mers la faţa locului şi au vorbit cu victima, un bărbat în vârstă de 59 de ani. Mai târziu în aceeaşi zi, un individ în vârstă de 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf.

Următoarea înfăţişare a lui Djoudi este programată pentru vineri, 27 februarie, la Tribunalul Coroanei din Southwark.

A lucrat cu legenda modei italiene Gianni Versace

Botezatu şi-a fondat propria marcă de modă – casa de modă Delphi – în anii ’90, deschizând primul său magazin în România, ţara sa natală. A urcat treptele carierei, ajungând să studieze şi să lucreze cu legenda modei italiene Gianni Versace. Acum, Cătălin Botezatu lucrează cu clienţi importanţi din lumea showbiz-ului, printre care se numără cântăreaţa şi actriţa americană Vanessa Williams.

Pe lângă îmbrăcăminte, el creează şi parfumuri, şi bijuterii. În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o şedinţă foto de modă în perimetrul unor situri antice.

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, este unul dintre cei mai apreciați designeri români. Deține două ateliere de creație, dar și trei fabrici în România, afacerile mergând din plin în ultimii ani. Anul acesta însă va fi unul greu din punct de vedere financiar, după spusele lui Cătălin.



