„Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică, dar sper să fie totuși gingaș cu noi și să nu ne rupă în două. O s-o resimțim cu toții, în toate domeniile, dacă nu s-a resimțit deja!

Sunt taxe, peste taxe…Numai om de afaceri să nu fii și să nu-ți dai seama că taxele te vor ucide până la urmă.

Cine nu recunoaște asta și cine nu este realist, înseamnă că nu gândește sau nu e la curent cu situația politică”, a precizat designerul Cătălin Botezatu, pentru Click!

Tot în cadrul interviului, Cătălin Botezatu a recunoscut sincer, că nu ştie ce avere are în prezent.

„Banii nu sunt importanţi în ceea ce fac. I-am avute, provin dintr-o familie cu bani, care mi-a oferit un statut financiar ridicat, încă de la început şi nu am făcut fashion pentru bani. Dacă aş fi făcut acest lucru pentru bani, poate nu aş fi realizat atât de multe lucruri, dar nu ştiu ce înseamnă avere, în cazul acesta”, a mai explicat cunoscutul designer.

În ziua de Crăciun, Cătălin Botezatu a acordat un interviu emoționant, în care și-a prezentat lista de dorințe pentru anul acesta.

„Uite, îţi arăt doar atât. Prima dorinţă, nu pot spune mai mult. Este Dumnezeu! A fost pe 2025, să se împlinească. Este Dumnezeu. Să fie lângă mine, mi-am dorit. Să fiu sănătos, să-mi găsesc fericirea, să fiu cel mai bun designer! Muncesc foarte mult şi nimeni nu ştie că eu am sacrificat sănătatea, fericirea pe care o caut în continuare”, a spus Cătălin Botezatu la Antena Stars.

