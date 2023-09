Fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” nu a fost căsătorit niciodată, însă a avut mai multe relații cu femeie cunoscute de-a lungul anilor. Cătălin Botezatu și-a deschis sufletul la podcastul „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici, și a mărturisit că are mai mulți copii decât crede lume.

Celebrul designer a evitat mereu să vorbească despre viața sa personală, ci a preferat să se concentreze mai mult pe viața profesională. Cătălin Botezatu declară că are mai mulți copii decât crede lumea, însă nu se simte tată. Andrei Iordache este tânărul care în urmă cu câțiva ani apăruse în lumina reflectoarelor și spunea că Bote este tatăl lui.

„Ilinca, tu știi câți am, dar am hotărât împreună cu aceștia să nu îi mai expun și să devină un subiect tabu, pentru că vor ajunge să fie subiectul tabloidelor, ei nu își doresc asta. Unul dintre ei a vrut, dar e o junglă și a văzut, l-am lăsat să se dea cu capul singur. Am mai mulți copii decât crede lumea, dar nu spun câți. Eu nu mă simt tată din păcate, lumea iar o să mă critice… Cel mai nasol e când spune cineva «ești bunic». Nu mă văd în postura de tată, dacă nu am fost obișnuit cu soție și așa… nu mă simt. Nu că ai mei au fost reci, tocmai, tata și mama sunt oameni nemaipomeniți dar noi ne-am comportat ușor rece”.

Motivul pentru care Cătălin Botezatu este nefericit

Deși mulți își imaginează că designerul trăiește viața perfectă, el mărturisește că este nefericit. Cătălin Botezatu are momente când se simte singur și este de părere că a făcut prea multe sacrificii pentru cariera sa.

„Nimeni, asta e partea cea mai tristă. Sunt pe un piedestal pe care lumea vrea să mă vadă pururi fericit, fără probleme, fără boli. Iar eu de fapt, sunt cel mai bolnav, cel mai nefericit. Eu mi-am sacrificat viața, sănătatea, familia pentru carieră. Mi-am trăit viața, am avut cele mai frumoase femei… dar cel mai important este ce las în urmă. Eu am un ego foarte puternic, întotdeauna vreau să se vorbească despre mine ca fiind cel mai bun, nu neapărat în România, chiar și în afară”, a spus vedeta, potrivit playtech.ro.

„În jurul meu au venit numai oameni care au avut un interes”

Fostul jurat de la „Bravo, ai stil” mărturisește că sunt puțini oameni care îl înțeleg și îi sunt alături cu adevărat, pentru că mulți au un interes la el.

„În jurul meu au venit numai oameni care au avut un interes, că nu mă iubește o fată frumoasă și tânără pentru că sunt drăguț și manierat, 99% or să zică că nu m-am uitat unde trebuie. E foarte greu să răspund la întrebarea asta, sunt nefericit pentru că nimeni nu m-ar înțelege, intervine gelozia… chiar dacă aș lua-o cu mine, s-ar plictisi sau nu ar înțelege treaba mea. Am mai făcut asta, de exemplu am fost în locuri istorice, încercam să facem pe ghidul… spunea «Hai să mergem în bazar, în mall».

Femeile, din păcate, sunt superficiale, nu toate, și bărbații sunt, clar. Dar și bărbații sunt într-un fel, de câte ori n-am văzut într-un local cum ei întreabă chelnerii «Auzi, cu ce mașină a venit fata aia?», sau sunt mândri că umblă cu femei meritate. Femeia prin natura ei trebuie întreținută, că e amantă, că e soție, e cartea ta de vizită. Dacă femeia cu care tu te afișezi și ea nu e îmbrăcată bine, tu ești de vină, ești un zgârciob, tu te faci de râs”.

Cu toate acestea, Cătălin Botezatu are și multe regrete. Și-a împrumutat prietenii cu bani, apoi nimeni nu i-a mai înapoiat nimic. „Am avut multe goluri, pe mine căderile profesionale nu m-au marcat. Am avut o perioadă de glorie fantastică, aveam un imperiu pe care l-am pierdut… asta e, dar nu acea perioadă m-a marcat, cred că cele mai mari goluri au fost cele legate de dragoste… Pentru că mă îndrăgostesc foarte repede, asta nu înseamnă că îmi și trece… și bineînțeles că se dovește a nu fi ceva potrivit și atunci sufăr foarte tare, dar nu arăt niciodată”

