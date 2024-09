În vârstă de 25 de ani, Rebecca Dumitrescu e fata cea mare a Anamariei Prodan din relația cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu. Ani de zile, tânăra a studiat moda în America, apoi în Italia. Pentru o perioadă a cochetat și cu modellingul, a defilat chiar și pentru Cătălin Botezatu.

Acest domeniu nu o mai atrage acum, după cum a dezvăluit chiar în podcastul mamei sale. Rebecca Dumitrescu a spus ce a determinat-o să nu mai aibă apariții pe podiumul de modă. „Nu îmi plăcea, în primul rând. Sunt foarte timidă, nu îmi place să se uite toată lumea la mine.

Cel mai mare motiv a fost pentru că am fost în lume de câteva ori și am văzut câteva chestii cu care eu nu voiam să mă asociez”, a declarat Rebecca Dumitrescu, în podcastul Anamariei Prodan, pe YouTube.

Cu ce se ocupă acum Rebecca Dumitrescu

Rebecca Dumitrescu este pasionată de pictură și fashion, motiv pentru care a decis să se focuseze asupra acestor activități. Tânăra are, de asemenea, o afacere online, unde vinde haine. „Cred că ce pictez este ca o extensie din mine, cum sunt eu în general”, a mai declarat Rebecca Dumitrescu, care a suferit mult după divorțul mamei sale de Laurențiu Reghecampf.

Ea și sora ei au crescut de mici alături de acesta și îl considerau tatăl lor. Erau atașate de el, însă după despărțire nu au mai ținut legătura cu el. Rebecca Dumitrescu a văzut ca fiind perfectă relația dintre mama ei și Laurențiu Reghecampf, astfel că a trăit o mare dezamăgire când a aflat că lucrurile nu stau în acest fel.

De asemenea, fiica Anamariei Prodan a spus că acum este mult mai atentă la persoanele cu care interacționează, mai ales când vine vorba despre relațiile amoroase. „Da, de aceea nici nu mă grăbesc să găsesc pe cineva. Cât s-a întâmplat tot, cel puțin eu, mă uitam la voi ca perfect și nu era. Când am aflat că nu era totul perfect, am stat și m-am gândit, ok, dacă nici asta, ce?”, a mai spus Rebecca Dumitrescu, în podcastul Anamariei Prodan.

Rebecca Dumitrescu, mândră de mama ei

Zilele trecute, Rebecca Dumitrescu a avut un mesaj special pentru mama ei. „Mama – ne-ai pus pe toți înainte de orice și de doi ani nu trece o zi fără să nu mă gândesc prin ce treci. Nu o să înțeleg niciodată cum o persoană pe care am iubit-o se poate comporta ca cel mai mare dușman al tău și cum poate să trăiască să știe prin ce ne pune pe toți – «copiii lui».

Tot ce pot spune este că ești cea mai bună mamă pe care oricine o poate cere. Sper ca toată lumea să aibă o mamă ca tine și să fie iubiți așa cum ne iubești tu pe noi. Nimeni să nu aibă un tată sau soț cum este el”, a scris Rebecca Dumitrescu, pe Instagram.

