Invitată cu ceva vreme în urmă în podcastul lui Bursucu, Bianca Drăgușanu a dezvăluit unde l-a întâlnit prima dată pe Cătălin Botezatu și cât de mult a ajutat-o acesta în cariera ei. „L-am văzut pe Cătălin Botezatu la Fashion Week. A fost punct ochit, punct lovit! Eu am fost ce îi trebuia lui Cătălin Botezatu în momentul acela, așa cum el a fost pentru mine ce îmi trebuia mie în momentul acela. El mi-a schimbat viața!”, a susținut ea.

Declarațiile ei au fost confirmate chiar de Cătălin Botezatu. „Așa e, Biancăi i-am schimbat viața. Pentru mine a fost, este și va fi una dintre cele mai frumoase femei din România, dar și speciale.

Cătălin Botezatu, despre Bianca Drăgușanu: „Din ea pleca acea fiară, acea panteră”

Ea este o dovadă vie a faptului că poți, dacă vrei și dacă ai ambiție, să ajungi acolo unde îți dorești, fără să faci compromisuri, de cine știe ce natură, așa cum mulți cred asta. Este foarte frumoasă, este, cum îmi place mie să spun, „femeia accident”, după care toată lumea întoarce capul pe stradă. Bărbații salivează după Bianca, toți și-ar dori-o! Dar, ce să vezi, nu se poate!”, a zis designerul, conform Click.

Pentru aceeași sursă, creatorul de modă a susținut că în timpul relației cu el, Bianca Drăgușanu avea grijă să arate impecabil, să aibă o imagine perfectă pentru el. „Între noi a fost o iubire ca o lovitură de fulger, ne-am văzut, ne-am plăcut și de aici a început nebunia. A fost o relație nebună, plină de adrenalină, nicidecum monotonă.

Din ea pleca acea fiară, acea panteră, care tot timpul te ținea cu adrenalina la cote înalte. Are simțul umorului, al aventurii, al nebuniei, e deșteaptă, are personalitate. Mie nu mi-ar fi plăcut să am lângă mine o femeie cu statut de servitoare, de slugă, care să facă ce spun eu.

Nu îmi plac femeile umile. Păi, îmi iau o menajeră ca să-mi facă mâncare. A rămas, din păcate, mentalitatea asta a bărbaților că te însori ca femeia să-ți facă sarmale și să-ți dispută casa. E frumos să îți facă copii, însă, pentru restul de servicii, domnilor, există menajere!”.

Cătălin Botezatu le oferă și un sfat prețios femeilor, pentru a evita monotonia în căsnicie: „Femeia trebuie să fie femeie și după ce se mărită. Dimpotrivă, trebuie să fie și mai înfloritoare, să îți trezească mereu apetitul pentru ea, să-ți întrețină flacăra iubirii. Bianca știe să țină bărbatul în priză, să fie tot timpul aranjată și parfumată”.

Ce îi cerea Bianca Drăgușanu lui Cătălin Botezatu să facă atunci când formau un cuplu

Invitat în emisiunea Xtra Night Show, Cătălin Botezatu a vorbit despre Bianca Drăgușanu. Creatorul de modă o descrie ca fiind o persoană minunată și spune că i-ar fi alături oricând ar avea nevoie de el. „E o minunată. Eu i-am spus, dacă vreodată are nevoie de ceva, să mă sune, că mă duc. Dacă mâine ea îmi spune vino și ajută-mă și fă aia pentru mine, eu fac. Indiferent cu cine e”, a spus Cătălin Botezatu.

„Mă punea să îi cumpăr reviste. La 12 trebuia să îi cumpăr toate ziarele. Dacă nu apărea în cel puțin două ziare se sinucidea, nu era bine. E o fată deșteaptă, frumoasă și face ce vrea”, a mai spus creatorul de modă.

