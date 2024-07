Recent, Bianca Drăgușanu a dezvăluit într-un interviu că fiica sa, Sofia, i-a pus o întrebare neașteptată după ce a citit articole mai vechi din presă despre mama ei. Vedeta a povestit cu sinceritate cum a gestionat momentul și ce i-a răspuns micuței.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au împreună o fiică minunată, Sofia, care este acum în clasa a doua. Fiind curioasă și având acces la internet, Sofia a descoperit mai multe articole despre mama sa. Într-una dintre zile, aceasta i-a adresat o întrebare surprinzătoare: „Mami, chiar m-ai purtat în burtică?”

Invitată în podcastul lui Bursucu, Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre acest episod. Vedeta a explicat că, la vremea respectivă, au fost zvonuri conform cărora nu ar fi fost însărcinată și că Sofia ar fi venit pe lume prin intermediul unei mame purtătoare.

„A fost dubios, pentru că eu nu știu dacă a mai existat vreun personaj în România care să fie acuzat că a avut o sarcină falsă, fiindcă eu intrasem vineri în spital cu burtă și am ieșit luni cu copil și fără burtă, cu un corset de XS pe mine. Așa, și?”, a povestit Bianca.

Întrebată dacă a durut-o acest lucru la vremea respectivă, vedeta a dat un răspuns afirmativ.

Recomandări INTERVIU. Chirurgul Cătălin Vasilescu: „Ar fi bine să nu ne batem joc de spitalele publice. S-ar putea să avem nevoie de ele chiar atunci când suntem la greu”

„Da, pentru că eu știam că ea o să crească și ea mă întreabă acum: «Mami, dar tu chiar m-ai avut în burtică?». «Nu, mami, te-a adus barza și te-a lăsat pe horn, în locul lui Moș Crăciun». Ea știe să citească, intră în clasa a doua acum, și are acces la internet. Primește în weekend telefonul și vede chestii multe despre mine. Nu mă gândeam vreodată că o să trebuiască să-i explic ca la un om mare: «Da, uite, astea sunt pozele cu mine, eu am fost însărcinată…». «Păi și tu de ce n-ai avut burtică?»”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Pentru că am fost o gravidă atipică, toată lumea s-a grăbit să spună că eu nu sunt gravidă”

Fosta prezentatoare TV a explicat și de ce a ales să nu se expună în perioada în care a fost însărcinată, acesta fiind motivul pentru care au apărut zvonuri că nu ar fi fost gravidă.

„Am avut, dar am avut câteva luni, nu m-am pozat, că eu sunt altfel, eu sunt diferită. Eu am fost o gravidă normală, doar că nu am exagerat cu expunerea gravideniei, pentru că fiecare femeie e frumoasă în felul ei și se expune cum crede ea. Eu nu am stat să mă pozez cu ditamai burtoiul prin reviste, că mie nu mi se pare nici sexy, nici frumos. Mi se pare că nu voiam să fiu atacată energetic, nu voiam să atrag… Eu am fost o gravidă atipică și, pentru că am fost o gravidă atipică, toată lumea s-a grăbit să spună că eu nu sunt gravidă. Ei, ce să vezi? Chiar am fost! Și chiar am avut o ditamai cezariana și am făcut un ditamai copilul care seamăna doar cu ta-su, și de-asta chiar mi-e ciudă”, a încheiat Bianca râzând.

Recomandări FOTOREPORTAJ. Marea Moartă din inima Ialomiței. Se întorc turiștii la Amara, pe plajele reabilitate cu fonduri europene

Urmărește-ne pe Google News