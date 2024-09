În vârstă de 57 de ani, Cătălin Botezatu a fost surprins de curând în București de TikTok-erul Edi Vasile cu una dintre mașinile lui. Creatorul de modă are un Porsche Taycan electric în valoare de 200.000 de euro. Întrebat dacă și-a luat bolidul în rate, el a zis:

„Poftim? Ce rate? Ce ai? Dacă eu sunt imaginea acestui supermarket, cum să plătesc eu rate? Ce n-ai înțeles? (…) Eu sunt din generația bani munciți cu prețul sacrificiului”, a spus creatorul de modă.

Ulterior, într-un interviu dat tot lui Edi Vasile, Cătălin Botezatu a dezvăluit câte mașini mai are, dar și ce bolizi a condus de-a lungul timpului. „Acum sunt șase. Mai am încă un Porsche. Și am și Audi. Am avut numai Porsche și Audi. Am folosit Audi mult, Porsche mult, Ferrari, Rolls, Bentley. McLaren nu am avut, nu-mi place BMW”, a mai zis el.

Ce avere are și câte proprietăți deține Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu și-a început cariera ca manechin, iar acum e unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România. Într-un interviu pentru revista VIVA!, designerul a povestit că a renunțat la multe pentru cariera lui, însă roadele au apărut. Are o avere cu care se mândrește, dar și vacanțe în care a trăit experiențe inedite.

„Pentru bunăstarea materială nu am făcut compromisuri, dar am făcut sacrificii mari de tot. Mi-am sacrificat sănătatea, viața personală, familia pentru carieră”, și-a început Cătălin Botezatu confesiunea. De-a lungul anilor, creatorul a muncit neîncetat, a investit în modă, iar beneficiile au apărut. Cătălin Botezatu a știut însă să își investească banii, are mai multe afaceri, proprietăți.

„Plaja modei este una destul de vastă, am atelier, casă de modă, fabrici, magazine. Dar sunt implicat și în industria HORECA, restaurante și cluburi și, nu în ultimul rând, în imobiliare. Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur pe care să îl cunoști și să îl verifici. Dar de la o anumită vârstă realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești. Am ales să cheltuiesc pentru mine. La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat pentru că am vizitat întreaga planetă, am văzut toate zonele interesante ale lumii, uneori și de 11 ori. Asta este cea mai mare bogăție, să cunoști oameni, culturi diferite”, a povestit el pentru viva.ro.

Unde locuiește Cătălin Botezatu

La un moment dat, s-a zvonit în presă că designerul ar locui cu chirie. Acum, el a infirmat acest zvon și a explicat că are multe proprietăți, și în București, și în străinătate, dar una anume e pe placul lui acum. Stă într-o casă care are ieșire la un lac. „Nu locuiesc cu chirie, este un lucru scos din context. Am spus că sunt mulți oameni în lumea asta care preferă să locuiască în chirie astfel încât să cunoască mai multe culturi, să schimbe peisajul și că românii au acest spirit balcanic al proprietății.

Eu am câteva proprietăți atât în România, cât și în străinătate. Dar nu este nimic greșit în a locui în chirie. Proprietățile mele sunt frumoase, m-am implicat și în cel mai mic detaliu de design. Am o proprietate dragă mie care este „casa-muzeu, acolo am opere de artă, antichități, lucrurile frumoase pe care le-am achiziționat de-a lungul vieții. Merg rar acolo”, a spus el.

„Mai am un apartament foarte cochet, romantic, care s-a transformat în timp într-un mare dressing, motiv pentru care poartă denumirea de „casa-dulap. (zâmbește) Acum locuiesc într-o casă în apropierea unui lac. Întotdeauna mi-a plăcut să am o priveliște superbă de la fereastră. Dar cred că în ultimii doi ani am reușit să stau acasă, cumulat, două luni. În restul timpului, am fost plecat. Ceea ce am în fiecare casă, inevitabil, sunt plantele”, a mai adăugat designerul.

