În vârstă de 48 de ani, Oana Roman se mândrește cu prietenia pe care o are cu Cătălin Botezatu, pe care l-a cunoscut când era fotomodel, nu creator de modă. Se întâmpla la o prezentare de modă a Zinei Dumitrescu.

„Ne-am cunoscut imediat după revoluție, în vara anului 1990. M-am dus cu Loredana și cu Țeavă la Festivalul de la Mamaia și în deschiderea evenimentului era o prezentare a Zinei Dumitrescu. Și eu eram cu Loredana în sală la repetiții. Acolo se repeta pentru această prezentare. Pe scări era Cătălin, eu mă uit la Loredana, și îi spun: cine e băiatul ăsta? Zice că e un manechin.

Oana Roman despre prima întâlnire cu Cătălin Botezatu: „Am văzut un bărbat la fel de frumos ca tata”

Toată viața am crescut cu ideea faptului că cel mai frumos bărbat din lume e tata care și e, de altfel, foarte frumos. Și acela a fost primul moment în care am văzut un bărbat la fel de frumos ca tata și la care m-am uitat și am zis: uau! Acela a fost primul meu impact cu Cătălin, care era pe scenă”, a spus pentru Ciao Oana Roman, care e apropiată și acum de designer.

„După aceea evident că ne-am cunoscut și ne-am împrietenit și de atunci am rămas prieteni. Se fac 34 de ani”, a mai declarat ea.

„Cătălin este lângă mine de fiecare dată când trec printr-un moment greu”

Oana Roman l-a dat acum de gol pe Cătălin Botezatu, a spus că acesta a trecut printr-un mare impas, însă ea i-a fost alături și la sprijinit public. „Cred că a fost o situație-limită a lui, în care el s-a bazat pe mine și pe foarte puțini oameni din jurul lui. În momentul în care a ieșit de acolo, de unde a fost fără voia lui și fără vreo vină reală și nu-l mai băga nimeni în seamă.

Și îmi aduc aminte că ne-am dus la un restaurant și s-a așezat la masă și nu s-a așezat nimeni lângă el. Și m-am așezat eu, surorile Vlasov și cred că mai era Dana Săvuică, nu mai țin minte exact. În rest nu s-a așezat nimeni cu el la masa atunci”, a mai povestit vedeta, care are și ea parte mereu de sprijinul designerului.

„Cătălin este lângă mine de fiecare dată când trec printr-un moment greu, chiar dacă nu ne vedem fizic, mă sună, îmi scrie, pentru că știe că îmi place să citesc și că mesajele scrise pentru mine contează foarte mult, mai mult decât un telefon.

Îmi scrie: «Sunt aici. Te îmbrățișez, sunt cu sufletul lângă tine. Orice ai nevoie, te rog, sună-mă» Și știu că el este acolo și asta este foarte important”, a mai precizat Oana Roman.

„Ne alergau ăia cu pistoalele”

În urmă cu ceva vreme, într-o emisiune online, Oana Roman a povestit despre una dintre aventurile pe care le-a trăit alături de Cătălin Botezatu. Nu s-a petrecut în România, ci în Egipt. „Prin 1996 am avut parte de o aventură incredibilă. A venit Cătălin și îmi spune că pleacă în Egipt, la o prezentare de modă și că mergem în gașcă, împreună cu el.

Eram 25 de femei și 5 bărbați. Făceam poze la piramide, cu fetele. Ne alergau ăia cu pistoalele pe acolo, pentru că fetele erau pe jumătate dezbrăcate. Vă dați seama, cum era Cătălin cu cele 25 de fete, se plimba prin bazar cu cârdul de femei”, a dezvăluit Oana Roman acum ceva vreme.

