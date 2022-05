Celebrul designer, pe lângă pasiunea pentru modă, e atras de călătorii. A vizitat foarte multe țări, orașe, multe l-au cucerit, însă unele l-au impresionat cu adevărat. E cazul insulei Bali, din Indonezia. Acolo a văzut cele mai frumoase peisaje, acolo a trăit cele mai frumoase momente, așa că acolo vrea să se mute în viitorul apropiat.

Cătălin Botezatu a mărturisit la Antena Stars că pe celebra insulă a făcut investiții, va construi un hotel de care va fi foarte aproape, căci acolo vrea să locuiască. Se gândește să părăsească România, poate într-un an, poate în zece ani.

„Spre bătrânețe, am făcut deja niște achiziții în acest sens, mă voi retrage în Bali. Am spus-o deja. Acolo voi construi un hotel boutique de care chiar să am grijă.

Bine, nu știu când. Aș vrea, nu am spus că știu. Aș vrea, poate să fie la anul. Poate să fie peste 10 ani”, a declarat Cătălin Botezatu la Antena Stars.

Se știe deja că designerul Cătălin Botezatu deține mai multe proprietăți în străinătate, printre care și un apartament în Dubai, care valorează peste 300.000 de euro. „Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă”, a spus Cătălin Botezatu la Antena Stars.

„Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare. E foarte important, pentru că apartamentele cumpărate acum vor avea o valoare extraordinară peste doar câteva luni, sunt ofere de nerefuzat”, a mai spus creatorul de modă pentru sursa mai sus-menționată.

