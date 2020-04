De Denisa Macovei,

Fără doar și poate, Cătășin Botezatu a dat start multor trend-uri în România, nu doar din punct de vedere al hainelor și accesoriilor, ci și din punct de vedere al frizurilor. Să ne readucem aminte că acum aproape 30 de ani a avut curajul să se vopsească blond, inspirând mulți bărbați în acea perioadă.

„Chiar am fost blod, blond. Cred că aveam 23-24 de ani. Eram oribil. Atunci era nebunia aia să te faci blond, să te bronzezi, dar eram oribil. Nu m-am vopsit singur, mă făcea Costel de la „Blondie”, un hair stylist nemaipomenit. Dintotdeauna am fost un pedant, am avut hair stylistul meu. Pe lângă Costel, am o doamnă Flori care mă tundea tot timpul, după care Laurent Tourette”, ne-a povestit amuzat designerul. În timpul pandemiei, juratul de la „Bravo, ai stil” nu mai este un răsfățat al hair stylistilor, ci se află în pericolul de a recurge la situații extreme.

„Acum am o freză șuie, zici că mi-a lovit-o cineva cu barda. Din dreapta arată mai bine, dar din stânga arată groaznic. Dacă nu se dau drumul la saloanele de coafură, să mă duc să mă tund la Tourette, la următoarea apariție online voi fi ras în cap. Jur. Mă rad. Acum îmi stă urât părul”, a povestit Cătălin Botezatu.

Nu iese din casă din cauza problemelor de sănătate

De când se află în izolare, designerul nu a ieșit deloc din casă, nici măcar pentru a-și face cumpărăturile. Cătălin este conștient de faptul că are probleme de sănătate, fiind operat în repetate rânduri pe inimă, așa că se află în categoria de persoane cu risc mare de îmbolnăvire. Așa că, preferă să comande tot felul de bunătăți, de la prieteni care au mici afaceri, susținându-i în această perioadă, și să evite pe cât posibil orice fel de interacțiune.

„Stați în casă oricât de greu vă este. Și mie îmi este greu, dar încerc să-mi găsesc ocupație. Îmi sun prietenii și stau câte 4-5 ore la povești pe speaker, timp în care mai fac și ceva de mâncare, ascult știrile, fac curat. După care, noaptea se închide fulminant cu Netflix-ul cel de toate zilele. Nu mă mai trezesc devreme, deci e bine. Îmi e dor de toată lume, de echipa de la „Bravo, ai stil”, de concurente, dar mai ales de publicul care a fost mereu alături de noi.

