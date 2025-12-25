„Uite, îţi arăt doar atât. Prima dorinţă, nu pot spune mai mult. Este Dumnezeu! A fost pe 2025, să se împlinească. Este Dumnezeu. Să fie lângă mine, mi-am dorit. Să fiu sănătos, să-mi găsesc fericirea, să fiu cel mai bun designer! Muncesc foarte mult şi nimeni nu ştie că eu am sacrificat sănătatea, fericirea pe care o caut în continuare”, a spus Cătălin Botezatu la Antena Stars.

„Dacă eşti o persoană publică, nu înseamnă că eşti foarte fericit şi dacă afişezi pe Instagram o locaţie superbă în care sunt de Crăciun sau Revelion, nu înseamnă că sunt ultra fericit. Prietenii, când se sting reflectoarele, când se stinge lumina şi merg acasă toţi, toţi merg la familia lor. E destul de trist… (…)

Ştiu că cineva are grijă de mine, după mama mea, Dumnezeu. Deci, Dumnezeu are grijă de mine, am simţit asta în ultimii ani, cu prisosinţă. Simt atunci când mă rog, şi mă rog tot timpul. El hotărăşte ce va face.

El m-a ajutat, El mi-a dat să duc în spate, să-mi port crucea, pentru că mi-a dat încercări foarte grele. Astea eu le-am luat într-un mod pozitiv. A vrut să vadă cât pot duce, tuturor li se întâmplă asta. Pentru asta Îi mulţumesc. Mi-a dat şi lucruri foarte frumoase în viaţă şi pentru asta Îi mulţumesc!”, mai adaugă Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu a împlinit pe 4 decembrie 59 de ani și deși în fiecare an și-a surprins prietenii cu petreceri grandioase,anul acesta designerul nu a organizat un astfel de eveniment. Cătălin a declarat că, în acest an, nu a avut timp să se ocupe în detaliu de petrecerea pentru ziua lui de naștere.







