Cătălin Botezatu deține mai multe case și apartamente în diferite zone ale Bucureștiului, dar și în zona de munte sau la mare. Celebrul designer locuiește cu chirie, pentru că nu îi place să stea foarte mult într-un loc, astfel că se mută destul de des și nu stă mereu în țară. Primul apartament și l-a cumpărat la 18 ani, atunci când a vrut să aibă propria locuință.

„Nu sunt adeptul proprietăților și să fac multe case. În România am început să fiu adeptul să stau așa 2-3 ani într-o locație, poate chiar închiriată, dar să am o priveliște superbă, să mă mut constant. Deși nu vreau să fiu ipocrit, la momentul acesta am proprietăți multe în România: la munte, la mare, în București. Nici măcar nu sunt închiriate cele în care nu stau”, a povestit Cătălin Botezatu pentru EGO.ro.

Proprietățile pe care le are nu sunt închiriate, iar pe unele le folosește pentru a-și depozita hainele. Celebrul designer are o casă pe care a decorat-o într-un stil minimalist și budist, pe care o numește „casa muzeu”.

„Au început să aibă denumiri. Una în care am foarte multe haine se numește «casa dulap» pentru că sunt numai standere și nu mai poți să stai în ea. Alta se numește «casa muzeu»pentru că am făcut-o așa, într-un stil minimalist, budist și arată ca în filme. Cine intră în «casa muzeu» rămâne fără replică. Pe acea locație am folosit-o de câteva ori, la începuturile mele cu Bianca (nr. Bianca Drăgușanu) și apoi cu o fată frumoasă, care tot așa câștigase un concurs și de atunci nimic, stă nelocuită. E prin Nordului (nr. șoseaua Nordului)”, a mai povestit amuzat designerul, pentru sursa mai sus menționată.

Unde locuiește Cătălin Botezatu

În prezent, Cătălin Botezatu locuiește în București, într-un apartament cu vedere la lac. De curând, designerul și-a achiziționat și un apartament în Dubai, însă nu se va muta definitiv în Emiratele Arabe Unite.

„Acum mi-am dorit să am vedere la lac, în mijlocul Bucureștiului și stau într-un superapartament. De dimineață mă trezesc și văd lebede, și cormorani, și ce poate fi mai frumos, mai ales că totul este din sticlă. Mai am o casă așa într-o vilă la Foișorul de Foc, cu un șemineu superb, o casă a tinereții mele. O casă la mare, o casă la munte”, a mai povestit designerul.

