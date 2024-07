Oana Radu a dezvăluit că a acționat în instanță un proces de partaj, astfel că judecătorul va decide partea din apartament pe care o va primi Oana Radu și cea pe care o va primi Cătălin Dobrescu.

„Nu am pierdut niciodată apartamentul ca să îl recuperez. Eu și fostul meu soț am fost căsătoriți. În momentul în care ești căsătorit cu cineva, normal că bunurile pe care le dobândești în timpul căsătoriei sunt ale amândurora într-o anumită măsură.

Am intentat un proces de partaj, care va stabili, la final, fiecare cât are de luat. Am făcut treaba asta pentru că nu am reușit să mă înțeleg amiabil cu fostul meu partener și am zis că cel mai bine legea va decide cine cât va lua, în cât timp îl va despăgubi unul pe celălalt”, a declarat Oana Radu, pe Instagram.

Oana Radu crede că, în urma partajului, unul dintre ei va fi despăgubit de celălalt, dar dacă nu va reuși nici în acest fel să se înțeleagă cu fostul soț, artista ia în calcul ca acel apartament să fie vândut, iar banii să fie împărțiți.

„Dacă nu ne vom înțelege nici așa, se va vinde apartamentul și vom împărți, cu siguranță, banii, în funcție de procentul pe care îl va stabili instanța. Cam așa funcționează”, a mai spus artista.

Oana Radu a suferit mult în timpul căsniciei cu soțul ei

Artista a declarat că nu mai vorbește deloc cu fostul soț și că nu își dorește să mai aibă nicio legătură cu acesta.

„Nu este nicio relație acum și este cel mai bine pentru mine. Nu avem niciun contact. Îmi pare rău să spun, dar este ultima persoană pe care aș vrea să o văd. Mi-a făcut foarte, foarte mult rău. A fost rău în relație”, a mărturisit Oana Radu la Star Matinal, potrivit Ego.

