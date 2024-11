Cei doi au reușit să ajungă primii la Irina Fodor, astfel că au pus mâna pe marele trofeu și pe premiul în valoare de 30.000 de euro, Nicolai Tand afirmând în cadrul emisiunii că a făcut cea mai bună alegere în momentul în care a decis să meargă la Asia Express 2024 alături de Sorin Brotnei.

La doar câteva ore după ce finala Asia Express 2024 a fost difuată la TV, Dani Oțil a afirmat că este posibil ca în curând să îl vedem și pe Sorin Brotnei implicat în unele proiecte de la Antena 1, deoarece Mane Voicu și Ioana State, finaliști în celebrul show, lucrează deja în trustul Intact, dar și Nicolai Tand a fost și este implicat în mai multe proiecte ale postului tv.

Dacă Mane Voicu a putut fi văzut în trecut la iUmor și Stand-up Revolution, iar în prezent este parte din echipa „Neatza cu Răzvan și Dani”, Nicolai Tand a avut și propria emisiune la Antena Stars.

Nicolai Tand a lucrat și la Antena Stars

În prezent, Nicolai Tand face parte din echipa „SuperNeatza” și a putut fi văzut în trecut și în emisiunea lui Nea’ Mărin. Iar timp de câțiva ani, el a prezentat la Antena Stars show-ul Star Chef, acolo unde le-a avut colege pe Oana Radu, Claudia Pătrașcanu și Emilia Ghinescu.

Născut pe 12 aprilie 1974, în Rozavlea (Maramureș), Nicolai Tand este de profesie bucătar și a lucrat timp de mai mulți ani în Franța, după care s-a întors în România.

„O parte din viața mea a fost un fel de Asia Express. Sunt obișnuit cu greutățile vieții, aici vreau doar să mă bucur de lucruri, locuri și oameni noi, să redescopăr la mine chestii pe care sigur le-am uitat. Îmi plac competițiile, îmi place să mă aflu în situații care mă ajută să mă autodepășesc, să dau ce-i mai bun din mine. Sorin e partenerul perfect, suntem doi moroșeni plecați pe Drumul Zeilor, doi moroșeni obișnuiți în general cu drumurile de toate felurile. În plus, anul ăsta, în aprilie, fac 50 de ani. Ce cadou mai frumos puteam să-mi fac?”, a spus Nicolai Tand înainte ca emisiunea Asia Express 2024 să fie difuzată la Antena 1.

Ce a spus după ce a câștigat Asia Express 2024

După ce a câștigat competiția de la Antena 1, Nicolai Tand a afirmat că se simte norocos că a făcut parte din proiectul Asia Express 2024 și că totul a fost fantastic.

„Scriu asta printre lacrimi. Asia Express a fost călătoria vieții mele. Am văzut încă o dată că adevărata forță vine din prietenie. Am văzut încă o dată că niciun vis nu este prea mare și nicio provocare prea grea dacă ai lângă tine omul potrivit. Am văzut încă o dată că în viață trebuie să lupți până la capăt. Oamenii se cunosc cu adevărat în situații limite, se cunosc cu adevărat la greu, pentru că la bine cu toții suntem prieteni. A fost fantastic și sunt extrem de norocos pentru tot ceea ce am trăit. N-am cuvinte să descriu tot ce am trăit”, a spus Nicolai Tand pe Instagram.

