Potrivit publicației germane t-online.de, închiderea fabricilor a declanșat o criză în agricultura din Central Valley, o regiune cunoscută pentru culturile sale de piersici Clingstone. „De generații, fermele de familie din Central Valley s-au bazat pe Del Monte pentru procesarea piersicilor lor”, au declarat senatorul Adam Schiff și doi reprezentanți ai Californiei în Camera Reprezentanților din SUA, într-un comunicat comun. Aceștia au subliniat că fermierii au rămas cu mii de tone de fructe și „fără nicio perspectivă clară pentru viitor”.

Pentru a sprijini fermierii afectați, Departamentul de Agricultură al SUA a alocat 9 milioane de dolari pentru un program de defrișare a livezilor de piersici Clingstone. Aproximativ 420.000 de pomi urmează să fie tăiați înainte de următorul sezon de recoltare. „Când o fabrică de procesare se închide, iar 22.000 de hectare de fructe rămân fără cumpărători, este ceva ce o afacere de familie nu poate suporta ușor”, se arată în același comunicat. „Acest sprijin financiar este un pas crucial pentru a asigura supraviețuirea acestor afaceri importante, transmise din generație în generație”.

Defrișarea ar putea reduce pierderile fermierilor cu aproximativ 30 de milioane de dolari. Totuși, conform Sacramento Bee, pierderile pe termen lung ar putea depăși 550 de milioane de dolari, ca urmare a anulării unor contracte cu Del Monte, care însumau o durată de 20 de ani.

Del Monte, un nume legendar în industria alimentară americană, a fost fondat în 1886, când un hotel din California a oferit pentru prima dată cafea sub acest brand. În 1892, compania a început să producă conserve de piersici. În martie 2026, Del Monte a anunțat vânzarea diviziilor sale de legume, fructe, roșii și supe concentrate, în urma problemelor financiare.

Produsele Del Monte sunt disponibile și în Europa și România, dar filialele companiei din afara SUA nu sunt deocamdată afectate de faliment.

