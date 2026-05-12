Cloudflare dă afară peste 1.000 de angajați până în toamnă

Anunțul companiei a surprins piața, mai ales că reducerile de personal au fost prezentate ca parte a unei strategii de creștere și eficientizare prin utilizarea inteligenței artificiale.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, aproximativ 1.100 de angajați vor fi concediați până în toamna anului 2026, iar multe dintre activitățile acestora vor fi preluate de sisteme AI.

După anunț, acțiunile Cloudflare au scăzut imediat cu 19%, iar pe parcursul săptămânii declinul a ajuns la 24%. Reacția investitorilor nu pare să fi fost determinată de concedieri în sine, ci de estimările financiare pentru trimestrul al doilea din 2026, considerate sub așteptările pieței sau prea prudente. Analiștii consideră că anunțul privind reducerea personalului, făcut simultan cu publicarea rezultatelor financiare, a avut rolul de a transmite ideea unei companii care își reduce costurile pentru a-și menține creșterea.

CEO-ul încearcă să calmeze reacțiile

Directorul executiv al companiei, Matthew Prince, a încercat să reducă impactul negativ al anunțului printr-o postare pe platforma X.

Some truth to that. Theres a whole bunch of back office you needed to be public which AI has made a lot more streamlined. Very few engineers or customer-facing sales people impacted by our layoff. And well continue to hire like crazy in those roles — like we did as a startup. — Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) May 8, 2026

Acesta a declarat că reducerile vor afecta puține posturi din inginerie și din departamentele de relații cu clienții și a susținut că firma va continua să angajeze într-un ritm foarte ridicat.

Totuși, reacțiile utilizatorilor și ale investitorilor au rămas critice.

AI-ul este deja folosit masiv în operațiunile companiei

Potrivit unei note interne distribuite angajaților, utilizarea inteligenței artificiale în cadrul companiei a crescut cu peste 600% în ultimele trei luni.

Documentul menționează că mii de agenți AI sunt deja implicați în operațiunile zilnice ale companiei.

Acest lucru a generat și îngrijorări legate de siguranța infrastructurii gestionate de Cloudflare, companie care joacă un rol esențial în funcționarea internetului la nivel global. În noiembrie anul trecut, un simplu update defectuos a provocat căderi masive ale unor servicii și site-uri din întreaga lume.

În ciuda reacțiilor negative, totul indică faptul că Cloudflare va continua direcția actuală. Un semnal important fusese deja dat la începutul lunii aprilie, când compania a prezentat EmDash, un CMS open source descris drept alternativă la WordPress și construit în jurul automatizării și al inteligenței artificiale.

Ce este Cloudflare

Cloudflare este una dintre cele mai mari rețele de infrastructură web din lume, cu „milioane de proprietăți online” conectate la serviciile sale, după cum se descrie chiar compania. Tehnologiile Cloudflare ajută ca site-urile, de la mari platforme online până la bloguri, ONG-uri sau afaceri mici, să fie mai rapide, mai sigure și mai stabile, indiferent de nivelul de trafic.

În mod normal, funcționarea Cloudflare se petrece complet în fundal și nu este observată de utilizatorii obișnuiți. Însă atunci când apare o defecțiune, absența acestor servicii devine imediat vizibilă, deoarece ele fac parte din mecanismul prin care site-urile sunt livrate utilizatorilor, potrivit The Independent.

Într-o structură simplă a internetului, computerul unui utilizator cere acces la o pagină, iar serverul acelui site trimite datele necesare încărcării. Dacă prea multe persoane accesează simultan aceeași resursă, serverul se poate bloca. Cloudflare și alți furnizori similari se plasează între utilizatori și serverele inițiale ale site-urilor, folosind o rețea globală de centre de date robuste, care distribuie traficul și mențin paginile online chiar și în situații de încărcare extremă sau în timpul unor atacuri cibernetice.

Strategia companiei reflectă tendința tot mai vizibilă din industria tech, unde firmele accelerează integrarea AI pentru reducerea costurilor și automatizarea activităților operaționale.

Recent, Oracle a pus capăt contractelor de muncă a aproximativ 30.000 de angajați printr-un e-mail, Meta, la rândul său, a concediat 8.000 de persoane, iar Microsoft încurajează 16.000 de angajați din SUA să plece în mod voluntar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE