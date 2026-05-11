Anchete la CMMB și la Maternitate

Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a confirmat oficial că este o anchetă este în derulare. Organizația profesională are atribuția de a investiga abaterile de la normele de etică profesională și deontologie medicală, precum și posibilele cazuri de malpraxis. Prof.dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor România, a precizat pentru Libertatea că ,,este o anchetă în desfășurare la Colegiul Medicilor București”.

Nu doar CMMB anchetează cazul, ci și spitalul în care s-a întâmplat tragedia. Managerul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului (INSMC) „Alessandrescu-Rusescu”, conf. dr. Daniela Oana Toader, a confirmat existența unei investigații interne la spital: „Există o cercetare în cauză, iar pe parcursul ei nu putem furniza nicio informație”.

Acuzațiile familiei: bebeluș lăsat de medici să putrezească

Bebelușul s-a născut prematur la șase luni și o săptămână, iar starea sa de sănătate s-ar fi degradat grav în spital. Familia susține că micuțul ar fi luat și o infecție nosocomială în timpul spitalizării și acuză

personalul medical de neglijență. Avocatul familiei, Adrian Cuculis, a lansat o declarație șocantă, afirmând că bebelușul ar fi fost „lăsat să putrezească”. Micuțul a murit pe 17 martie.

„S-a umflat, a început să i se crape pielea pe el. Pur și simplu ieșea lichidul din el. Nu puteai să-i ridici nici mânuța. Dacă-i ridicai mâna se rupea efectiv cu totul”, a mărturisit mama copilului.

„Medicii nu s-au ocupat corespunzător și nu au raportat infecția. Nu au fost deschiși față de noi, părinții, să ne spună că are infecția asta”, a mai spus Mădălina, referindu-se la infecția nosocomială sau intraspitalicească pe care ar fi luat-o micuțul din maternitate. Mama bebelușului mort la Maternitatea Polizu pentru care s-a deschis anchetă penală a declarat: ,,L-au mâncat pur și simplu.”



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE