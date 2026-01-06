Începutul de an l-a prins pe Scărlătescu în Puerto Vallarta, din Mexic, unde se bucură de momente de relaxare și distracție. Juratul de la Pro TV a publicat pe contul său de Instagram mai multe fotografii din vacanță, însă dintre toate, una a atras cel mai mult atenția. 

Imaginea postată pe contul de socializare îi surprinde pe cei doi în timp ce se țin de mână pe plajă, iar mulți dintre admiratori cred că este vorba despre Elena Gogean, arhitecta blondă, alături de care Cătălin Scărlătescu a fost surprins recent, în ipostaze tandre. „Cine se ascunde în umbra?”, a întrebat un internaut. „Elena Gogean, arhitecta”, a scris un fan.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de trei ani. Cei doi au fost la un pas de căsătorie, însă, în cele din urmă au luat-o pe drumuri separate.

 „Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da. Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total”, spunea cheful în podcastul lui Cătălin Măruță, anul trecut.

Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Avertizare ANM de fenomene meteo extreme în 30 de județe. Strat de zăpadă de până la 50 de centimetri și temperaturi de -15 grade Celsius
BREAKING NEWS
Știri România 10:23
Avertizare ANM de fenomene meteo extreme în 30 de județe. Strat de zăpadă de până la 50 de centimetri și temperaturi de -15 grade Celsius
Nume sărbătorite de Sf. Ion. Cui spunem „La mulți ani" de Sfântul Ion, pe 7 ianuarie
Știri România 10:20
Nume sărbătorite de Sf. Ion. Cui spunem „La mulți ani” de Sfântul Ion, pe 7 ianuarie
Vladimir Drăghia, cu fața plină de sânge la „Desafio: Aventura". S-a accidentat la prima probă
Stiri Mondene 10:35
Vladimir Drăghia, cu fața plină de sânge la „Desafio: Aventura”. S-a accidentat la prima probă
Mickey Rourke, prima reacție după ce s-a aflat că le cere fanilor bani pentru chirie: „Am muncit mult". Actorul ar fi urmat să fie dat afară din casă
Stiri Mondene 10:34
Mickey Rourke, prima reacție după ce s-a aflat că le cere fanilor bani pentru chirie: „Am muncit mult”. Actorul ar fi urmat să fie dat afară din casă
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
