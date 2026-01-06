Începutul de an l-a prins pe Scărlătescu în Puerto Vallarta, din Mexic, unde se bucură de momente de relaxare și distracție. Juratul de la Pro TV a publicat pe contul său de Instagram mai multe fotografii din vacanță, însă dintre toate, una a atras cel mai mult atenția.

Imaginea postată pe contul de socializare îi surprinde pe cei doi în timp ce se țin de mână pe plajă, iar mulți dintre admiratori cred că este vorba despre Elena Gogean, arhitecta blondă, alături de care Cătălin Scărlătescu a fost surprins recent, în ipostaze tandre. „Cine se ascunde în umbra?”, a întrebat un internaut. „Elena Gogean, arhitecta”, a scris un fan.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de trei ani. Cei doi au fost la un pas de căsătorie, însă, în cele din urmă au luat-o pe drumuri separate.

„Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da. Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total”, spunea cheful în podcastul lui Cătălin Măruță, anul trecut.

