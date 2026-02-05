Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat anul trecut pentru tentativă de asasinat asupra lui Trump, pe atunci candidat la președinție, la Trump International Golf Club din West Palm Beach.

Un agent al Serviciilor Secrete americane din zonă a observat o țeavă de pușcă ieșind din tufișuri și a tras asupra lui Routh, care apoi a fugit de la fața locului. A fost arestat în apropiere.

Într-un memorandum de condamnare, judecătoarea Aileen Cannon a declarat că fapta lui Routh „merită, fără îndoială, o condamnare pe viață”.

„[A] luat măsuri de-a lungul lunilor pentru a asasina un candidat prezidențial important, a demonstrat voința de a ucide pe oricine îi stătea în cale și de atunci nu și-a exprimat nici regret, nici remușcări față de victimele sale”, a scris ea.

Avocatul lui Routh, Martin Ross, a declarat că vor face apel în acest caz.

Routh a pledat nevinovat și a ales să se reprezinte singur în timpul procesului, care a început pe 8 septembrie.

Routh a recurs la o serie de acțiuni ciudate în timpul procedurilor judiciare, inclusiv provocându-l pe Trump la un joc de golf și făcând referiri la Adolf Hitler și la președintele rus Vladimir Putin.

După ce un juriu l-a găsit vinovat, Routh a încercat să se înjunghie în gât cu un pix înainte să fie escortat rapid afară din sala de judecată.

Deși se crede că Routh nu l-a avut cu adevărat în cătare pe Trump în niciun moment al incidentului, agenții federali le-au spus juraților că au recuperat ulterior o pușcă semiautomată cu lunetă și un încărcător extins în locul unde se ascunsese.

În plus, juraților li s-a spus că Routh avea o listă cu locurile unde Trump ar fi putut apărea, precum și un bilet pentru un prieten în care descria incidentul drept „o tentativă de asasinat”.

În declarația sa finală din timpul procesului, Routh a vorbit la persoana a treia și a abordat o gamă largă de subiecte fără legătură, inclusiv istoria SUA, războiul Rusia-Ucraina și intenția sa de a cumpăra o barcă – determinându-l pe judecător să-l întrerupă în mod repetat și să scoată juriul afară.

Incidentul din Florida a fost a doua tentativă de asasinare a lui Trump în 2024, după ce un bărbat înarmat a deschis focul la un miting de campanie din Butler, Pennsylvania, în iulie.

Acea împușcătură s-a soldat cu o persoană moartă și mai multe rănite, inclusiv Trump.

Atacatorul, identificat ulterior ca fiind Thomas Crooks, în vârstă de 20 de ani, a fost ucis de polițiști la fața locului.