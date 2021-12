Juratul de la „Chefi la cuțite” își ține mereu viața amoroasă departe de ochii curioșilor. De această dată, Cătălin Scărlătescu pare că nu se mai ferește în a da de înțeles că are o relație. El a plecat ieri, 6 decembrie, în vacanță, însă fără a preciza destinația.

În această dimineață, chef-ul s-a fotografiat în aeroportul din Doha, deci cel mai probabil acesta a ales o destinație exotică. Înainte să se urce în avion, Cătălin Scărlătescu a postat pe una dintre rețelele de socializare o fotografie, însă un detaliu a atras atenția tuturor. O femeie ține mâna pe brațul vedetei de la Antena 1, semn că acesta pleacă însoțit în vacanță.

„Cine a pus mâna pe Scărlătescu?”, este întrebarea pusă de un fan. Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar cineva a menționat-o pe Doina Teodoru, câștigătoarea sezonului 3 „iUmor”, cea de care s-a mai scris că ar avea o relație cu Cătălin Scărlătescu. Coincidența face că și aceasta se afla în aeroport în urmă cu câteva ore. Cei doi nu și-au confirmat niciodată relația.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Chef Cătălin Scărlătescu are iubită

Sora lui Cătălin Scărlătescu l-a dat de gol în urmă cu câteva luni și a mărturisit că acesta nu mai este singur. În fața juratului de la „Chefi la cuțite” a apărut o femeie și au o relație extrem de discretă. Când a venit vorba despre viața sa amoroasă, vedeta de la Antena 1 a preferat să nu dea prea multe detalii.

„Relația este una foarte frumoasă și foarte asumată. Sper să fie cu happy-end. Eu așa sper și mă rog la Dumnezeu (n.r. – este femeia care-l va duce pe chef la altar). Ei doi stau împreună mai tot timpul, lucru nou pentru el, nu știu pentru ea. De data asta, este ceva foarte serios și special. Nu știam că ies, ei au fost plecați undeva, eu nu am putut să merg. Este fiert, nu mi-a spus nimic despre ceea ce au făcut până acum, de aici mi-am dat seama că e ceva serios, dar cred că o s-o ia la emisiuni și la filmări cu el, peste tot. M-aș bucura enorm (n.r. – ca ei doi să aibă copii), dar e alegerea fiecăruia. M-aș bucura enorm pentru că un copil este ceva minunat în viața fiecărui om”, a declarat sora lui Cătălin Scărlătescu la Antena Stars, în vara acestui an.

Citeşte şi:

Pensia uriașă pe care o primește Dumitru Dragomir. „Eu mănânc foarte puțin, nu beau, mă mai duc cu diverși tineri la o cafea”

Marele premiu de la „Roata Norocului”, emisiunea de la Kanal D, a fost câștigat. Cine a primit o mașină

Pavel Bartoș și Raluka prezintă „Protevelion” la PRO TV. Ce invitați vor participa la show-ul din ultima zi din an

PARTENERI - GSP.RO FOTO S-a iubit cu Adrian Cristea și a fost căsătorită cu un alt mare fotbalist, iar acum arată cu totul diferit!

Playtech.ro BOMBĂ! Unde s-a mutat Dragnea după despărțirea de Irina! Decizia ȘOC

Observatornews.ro „Bă are curent, eşti prost?” Momentul când adolescentul de 16 ani se electrocutează în Gara din Focşani, surprins în imagini. Copilul a ars ca o torţă

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2021. Taurii simt o oarecare eliberare de o grămadă de griji inutile pe care le-au tot acumulat

Știrileprotv.ro Anchetă după o discuție între doi piloți care vorbeau despre aterizarea prea rapidă a unui coleg

Telekomsport Chin! O mare sportivă a României, înfometată şi abuzată în secret: "Mi-a tras o bătaie... Cine se uită la tine? Niciun bărbat!"

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!