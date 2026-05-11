Muntenegru, pe drumul spre aderarea la UE

Conform informațiilor unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, propunerea de a crea un grup de lucru pentru redactarea tratatului de aderare a Muntenegrului a fost dezbătută intens între statele membre ale Uniunii Europene. Deși inițial au existat rețineri din partea unor țări precum Franța, Germania și Olanda, toate statele membre au ajuns în final la un acord. Rezistența nu a fost îndreptată direct împotriva Muntenegrului, ci mai degrabă a vizat necesitatea unor reforme interne ale Uniunii Europene. Unul dintre subiectele discutate este posibilitatea ca Muntenegrului să i se acorde, într-o perioadă de tranziție, drepturi limitate de vot în cadrul procesului decizional al UE. Potrivit unor surse diplomatice citate de Jutarnji list, unul dintre cele mai importante și influente ziare cotidiene din Croația, anumite state susțin includerea așa-numitelor „garanții” în tratatul de aderare. Acestea ar permite sancționarea Muntenegrului în cazul în care ar înregistra regrese în respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

Posibilul precedent pentru Ucraina

Deși aderarea Muntenegrului, o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori, nu ar reprezenta o povară semnificativă financiară sau instituțională pentru Uniunea Europeană, dimensiunea mică a statului ar putea ridica noi întrebări. Diplomații avertizează că acest aspect ar putea fi folosit drept argument împotriva țărilor candidate mai mari, precum Ucraina, a cărei populație este de aproape 100 de ori mai mare decât cea a Muntenegrului. Totuși, dimensiunea unui stat candidat este deja un criteriu luat în considerare în evaluările impactului extinderii asupra Uniunii.

Dezbateri despre noi modele de extindere

Pe fondul discuțiilor despre extindere, s-a propus și un model denumit „proces invers de extindere”. Acesta presupune ca un stat candidat să fie acceptat în Uniune cu anumite restricții, urmând să îndeplinească cerințele necesare după aderare. Această idee a luat naștere în contextul aspirațiilor Ucrainei de a adera rapid la UE, mai ales în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Cu toate acestea, propunerea nu a obținut sprijinul necesar din partea statelor membre, unele insistând pe menținerea criteriilor actuale pentru toate țările candidate.

O altă propunere mai realistă este cea a „integrării treptate”. Acest model permite țărilor candidate să participe la diverse programe și proiecte ale UE înainte de aderare, precum reuniuni la nivel de miniștri, șefi de stat sau guvern, achiziții comune și inițiative în domeniul energetic sau al transporturilor. Deși aceste idei sunt în curs de implementare parțială, procesul de aderare rămâne reglementat de normele actuale până la o eventuală revizuire prin consens.

Nevoia urgentă de extindere

În ciuda provocărilor și dezbaterilor, Uniunea Europeană este presată să accelereze procesul de extindere. Conform jurnaliștilor Blic, amânarea integrării unor state candidate în următorii doi până la patru ani ar putea submina încrederea în procesul de extindere și în obiectivele strategice ale Uniunii. În acest context, aderarea Muntenegrului ar putea fi un semnal puternic că extinderea rămâne o prioritate pentru consolidarea securității și prosperității europene.

