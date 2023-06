Într-un articol pe blogul ei, Diana Dumitrescu a dezvăluit cum a ajuns să cântărească acum 70 de kilograme. Nu e greutatea ideală pentru ea, însă regimurile alimentare pe care le-a urmat nu au ajutat-o să dea jos kilogramele nedorite.

„Eu, de când mă știu, am fost slabă. Nu am făcut mare efort să fiu slabă, pentru că așa a fost natura mea. La un moment dat, am avut niște probleme, am suferit o intervenție și mi-am dereglat puțin hormonii, dar după vreun an (maximum) mi-am revenit”, și-a început actrița confesiunea.

Diana Dumitrescu: „Ajunsesem la 58 de kg și eram… vis”

Și a continuat: „Când am rămas însărcinată cu Carol, eram puțin panicată, pentru că mă întâlneam cu cele mai multe kilograme, 61 la număr. Dar în acel moment, nimic nu mai conta, voiam să fiu sănătoasă eu și copilul meu. Așa a și fost, mulțumesc lui Dumnezeu!

Adevărata luptă cu kilogramele a început abia la un an după ce l-am născut pe Carol. Pierdusem toate kilogramele luate în sarcina, 17 adică, și încă 3. Ajunsesem la 58 de kg și eram… vis după mine, dar ceva s-a întâmplat în acea toamnă.

Pe parcursul a 3 săptămâni brusc am ajuns la 65 de kg, apoi 67, cu chiu cu vai am ajuns la 63, unde m-am oprit aproape 6 luni… iarna trecută reușisem să ajung la 60! Fericire maximă, urmă să arăt bine în rochia de Revelion. Ura!!! De fericire mi-am scrântit glezna, ruptură parțială și totală de ligamente, am stat în pat o lună, am ajuns la 67 de kg, apoi 68… am rămas acolo în ciuda oricărui efort de a slăbi, sală, fasting, mâncat puțin… până azi!”, a povestit Diana Dumitrescu.

Actrița a renunțat să se mai cântărească și a decis că trebuie să se simtă bine în pielea ei, chiar dacă nu îi plăceau kilogramele ei în plus. De curând, ea a decis să se urce pe cântar și mare i-a fost mirarea să descopere că nu a slăbit, dimpotrivă, a mai luat două kilograme.

„Cel mai mare dușman, cântarul, mi-a dat lovitură de grație. Azi mi-a arătat 70!”

„O perioada am refuzat întâlnirile cu dușmanul (n.r. – cântarul) meu, pentru că am vrut să am moralul cu mine, curajul de a purta costum de baie, bucuria de a purta haine noi, dorința de a mă simți sexy. Azi m-am trezit devreme.

Azi m-am trezit la 6. Și dușmanul mi-a dat întâlnire. M-am dus, sigură pe mine pentru că în ultima perioadă m-am simțit tare bine în pielea mea, am purtat costum de baie în 2 piese, am fost la piscină, am băut fff multă apă. Eram bine. Mă simțeam bine. Azi cel mai mare dușman, cântarul, mi-a dat lovitură de grație. Azi mi-a arătat 70!”, a încheiat vedeta articolul.

Într-un interviu recent pentru Click, Diana Dumitrescu vorbea despre diete. „Din punctul meu de vedere, să faci foamea nu e ok. Știu că e indicat asta cu regenerarea organismului, a celulelor, dar totuși, suntem oameni și suntem făcuți să consumăm, nu trăim cu apă.

Trebuie să-ți iei niște proteine, niște minerale, niște vitamine. Acum și când mănânci un măr tai și te întrebi câte E-uri are și câte grame de zahăr”, a mai adăugat actrița.

