Dan Ursa a dat tot ce e mai bun pe traseu în cele 20 de săptămâni petrecute la Survivor și a rezistat în fața foamei, oboselii și efortului fizic.

Concurentul din tribul Taino a intrat în competiție cu 117 kilograme, iar acum cântărește doar 95, ceea ce înseamnă că pe parcursul celor 5 luni petrecute la Survivor, a slăbit 22 de kilograme. Cel care a dezvăluit asta a fost chiar Kamara, care a postat pe contul de socializare o imagine în care apare alături de câștigătorul celor 100.000 de euro.

„Medalia de aur, Trofeul Survivor România 2023 și cei 100.000 de euro merg la Darius Dan Ursa. Ai venit cu 117 kilograme în concurs și pleci cu 95, dar mai bogat spiritual și mai înțelept”, a scris Kamara în dreptul unei fotografii publicate pe rețelele de socializare.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a spus Dan Ursa, după ce a fost desemnat câștigătorul Survivor România 2023.

Cine este Dan Ursa

Dan Ursa, care a făcut parte din echipa Războinicilor, a ajuns în finala Survivor România 2023 alături de Carmen Grebenișan și Andrei Krișan. Dan Ursa a câștigat Survivor România 2023 și a primit marele premiu de 100.000 euro.

„Sunt mândru de mine și de toți susținătorii mei. Da, am încredere în mine. Asta simt.”, a spus marele câștigător”, când i s-a înmânat trofeul Survivor România 2023 și cecul în valoare de 100.000 de euro.

Dan Ursa ocupă o funcție de conducere în vânzări, e director.

Înainte de a începe Survivor România 2023, concurentul spunea că va avea ceva probleme în a se adapta la regimul alimentar din competiție.

„Cea mai mare provocare, cred, va fi lipsa hranei pe tot parcursul emisiunii”, declara Dan Ursa.nainte de a intrat în competiție, concurentul recunoștea care e cea mai mare teamă a lui: frica de a dezamăgi, în special familia care îl susține acasă. „Cel mai mult o să-mi lipsească încurajările soției mele. Este omul care știe întotdeauna să mă motiveze și să mă țină în priză”, a mai spus războinicul.

