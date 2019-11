De Livia Lixandru,

Nu de puține ori, interpreta a fost întrebată câte operații estetice are, iar Daniela Gyorfi susține că nu ar avea prea multe, deși schimbarea din ultimii ani este extrem de vizibilă. Aceasta a lămurit misterul.

„Mi-e şi ruşine, nu ştiu cum să mai spun. Nu am operaţii estetice la faţă, că astea se văd. Mi-am făcut nişte proceduri non-invazive. Am trei operaţii la sâni. Şi de la lumină şi de la ruj am buzele mai mari.

Dacă ai buzele mai subţiri dai cu rujul mai aşa. Eu nu pun filtre la poze, sunt de modă veche”, a spus Daniela Gyorfi la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, potrivit Spynews.

