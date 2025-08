Succes remarcabil în afaceri în anul 2024 pentru Connect-R. Conform datelor furnizate de Economica.net, firma sa, Rappin On Media SRL, a avut o cifră de afaceri impresionantă de 1,6 milioane de lei, cu o creștere de 54% față de anul precedent. Profitul companiei a fost la fel de impresionant, depășind 1 milion de lei, cu o creștere de 84% față de 2023.

Marja de profit net a atins 66%, cu peste 10 puncte procentuale mai mult decât în anul anterior.

Activitatea principală și angajații

Rappin On Media se ocupă cu realizarea înregistrărilor audio și editarea muzicală. Interesant este că firma a menținut constant un număr mediu de 2 angajați din 2016 până în 2024. În ciuda succesului, compania a înregistrat și o creștere semnificativă a datoriilor, acestea ajungând la peste 1,7 milioane de lei în 2024, de trei ori mai mult decât în 2023.

Pe lângă Rappin On Media, Ștefan Mihalache este implicat și în alte proiecte de afaceri. El deține 50% din Hood Famous SRL, înființată în 2021, și este unicul proprietar al Prana Suraj, o firmă înregistrată în 2023, care însă nu a raportat activitate în 2024.

Succesul în afaceri al lui Connect-R demonstrează versatilitatea sa, îmbinând cu succes cariera artistică cu cea antreprenorială.

Recomandări Cât a câștigat și ce a pierdut America din războiul comercial dus de Donald Trump. „O aberație economică și un bumerang politic”, avertizează specialiștii

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Connect-R, colaborare inedită cu Alex Velea și Smiley

De-a lungul timpului , Connect-R și Smiley au avut diverse colaborări, însă niciodată un trio de excepție. Anul acesta sunt hotărâți să lanseze un album împreună, așa că de câteva luni lansează doar piese în trei. Smiley a mărturisit că îi place foarte mult acest format.

„Noi avem o legătură care durează de vreo 20 și ceva de ani. Fratele meu mi-a sugerat la un moment dat că ar fi mișto să facem o colaborare toți trei. Atunci, demult, nu era momentul potrivit. Eu am tot mestecat ideea în cap și mi s-a părut că e ceva ce ne datorăm, în primul rând, nouă.

În al doilea rând, oamenilor care ne-au ascultat de-a lungul vremii, pe fiecare dintre noi, separat sau împreună, că noi avem, practic, între noi colaborări deja. Dar niciodată noi n-am lucrat în studio toți trei. Niciodată. E pentru prima oară când lucrăm toți trei în același timp în studio. Am înregistrat și la Londra, am rezistat pe unde am apucat, ca să zic așa. Deocamdată, o parte din album e deja gata. Noi am scris vreo 17 piese până în momentul acesta, dar urmează să mai facem, că ne place foarte tare să stăm împreună în studio.

Recomandări De ce întârzie trimiterea în judecată a dosarului „Ferma Dacilor”. Cornel Dinicu a cerut falimentul societății din cauza datoriilor uriașe. „Pur și simplu nu ne-au dat o perioadă de grație”

E o energie fantastică, o energie creativă, o energie creativ-fantastică. Probabil că o să mai facem muzică. întregul album va avea, nu știu încă, 12-15 piese”, a mărturisit în aprilie pentru Click.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE