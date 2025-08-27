„Sunt în Istanbul, teribilă mâncarea turcilor. Mănânc acum cel mai vechi desert din lume, Asure se numește sau Budinca lui Noe. Legenda spune că atunci când apele s-au retras, cei de pe Arca lui Noe au vrut să sărbătorească sfârșitul Potopului cu un desert, cu o prăjitură.

Dar tot ce au găsit pe arcă au fost boabe de fasole, grâu și ceva fructe uscate. Le-au înmuiat pe toate, peste noapte, în apa curată rămasă de după Potop și a doua zi le-au fiert’, a menționat Dan Negru, pe contul său de Facebook. 

„Porția costă 15 euro, scump. Noi suntem 4, și mai scump. La gust seamănă cu coliva’, a precizat Dan Negru, pentru Click.

Celebrul Chef Adi Hădean a publicat pe site-ul său de gastronomie, adihadean.ro, rețeta, pas cu pas.

„E un desert tradițional turcesc, ce conține grâne, fasole, năut, fructe uscate și oleaginoase, numit Asure. Legenda din spatele preparatului spune că acesta e cel mai vechi desert din lume, fiind preparatul de sărbătoare pe care Noe l-a gătit când a ajuns pe uscat, folosindu-se de proviziile rămase pe arcă’.

Modul de preparare: „Am început totul cu o seară înainte, când am pus la înmuiat năutul și fasolea, iar a doua zi dimineața le-am folosit pentru a crea acest desert. Am pus la fiert o jumătate de cană din fiecare păstăioasă, în 8 căni de apă, am adăugat o lingură de zahăr, o treime de baton de scorțișoară și două cuișoare și am fiert cam 45 de minute până s-au înmuiat.

Am scos condimentele din apă, am adăugat 2 linguri de orez și o cană de arpacaș (grâu decorticat), am dat focul la minim și am fiert sub capac timp de 20 de minute. În Turcia se face de obicei cu orz, dar pentru mine a fost la îndemână grâul, iar rețeta este una foarte flexibilă din acest punct de vedere, fiecare familie utilizând formula proprie’, menționează Adi Hădean, potriviit sursei citate.

