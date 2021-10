Câți bani a investit Selly în următorul lui film. În decembrie îl lansează: „Încă mai sunt multe cheltuieli”

Este vorba despre pelicula „Tabăra de vară”, în care Selly este actor, dar şi co-producător. Și colegii lui din trupa 5GANG vor apărea, este vorba despre Gami, Mădălin, Dia și Pain. Acesta va fi ultimul lor proiect împreună.

Referitor la filmul lor, Selly s-a arătat foarte entuziasmat de fiecare dată când a venit vorba despre acest proiect la care muncește deja, filmările sunt în toi. Pe Instagram, acolo unde are peste 1,7 milioane de abonați, le-a spus fanilor că a investit până acum 400.000 de euro în „Tabăra de vară”, dar cheltuielile nu se opresc aici.

„Am filmat două scene ieri, sunt multe cheltuieli care vor fi în perioada asta, dar peste 400.000. O să încurce un pic pandemia, cred că va fi regula asta cu 50% din capacitate și toți vaccinați, un loc liber, un loc ocupat, însă dacă vă doriți cu adevărat să îl vedeți, sunt convins că o să veniți”, a povestit Selly în mediul online.

„Tabăra de vară” nu este primul film făcut de Selly și 5GANG, în decembrie 2019 au lansat „Un altfel de Crăciun”, care a prins la public, în special la tineri.

Motivul pentru care trupa 5GANG se destramă

Selly, fondatorul 5GANG, a explicat motivul pentru care trupa se destramă. Aceștia nu se mai regăsesc în proiectul cu care au reușit să fie numărul 1 în trending pe YouTube. Tânărul a mai anunțat că în curând vor lansa încă un film, primul fiind un real succes. „Gândiți-vă că am început acum 4 ani de zile. Gami avea doar 14 ani, eu aveam 16 ani. Am crescut, am evoluat și ne dorim să facem și alte lucruri. Considerăm că am făcut tot ce se putea face cu proiectul ăsta. Am doborât atâtea recorduri, am scos atâtea piese și chiar nu vrem să îl forțăm mai mult decât este cazul.

Am făcut-o cât timp ne-am regăsit în treaba asta și cât timp ne-a venit natural. Acum poate o să mai scoatem una sau două piese, nu știm sigur. Cu siguranță vom scoate filmul, însă cam atât. Nu vrem să facem ceva care să se simtă pentru noi artificial, doar de dragul banilor și al profitului. Nu ne mai regăsim atât de mult în genul ăsta de piese. Mădălin vrea să facă și el muzică serioasă”, a spus Selly.

