În fața fanilor, Selly, pe numele din buletin Andrei Șelaru, a anunțat că pe data de 19 septembrie va fi ultimul lor concert, iar trupa 5GANG se destramă. Totul a început în urmă cu 4 ani, când cinci vloggeri s-au unit și au adus multe video-uri amuzante pe YouTube, ulterior aceștia au lansat mai multe piese care au fost pe locul 1 în topul de pe YouTube.

Piesele lor au fost difuzate la radio în Bulgaria. Selly, Gami, Dia, Mădălin și Pain erau cei cinci membri ai trupei, după care adolescenții erau înnebuniți.

„Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional, pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari. Pentru noi a fost superb să vă avem alături. A fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta. Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie”, a spus Selly pe scenă, în fața mulțimii.

Andrei Gavril, cunoscut de fani drept Gami, a mărturisit că prima piesă a trupei a fost înregistrată în șifonier. „Am început proiectul acesta în urmă cu 4 ani de zile și prima noastră piesă a fost trasă în șifonier, la propriu”. Selly a continuat: „Nu ne-am propus niciodată să ne luăm în serios ca artiști, dar vouă v-au plăcut atât de mult piesele noastre, încât ați dus și pe 1 și 2 în Trending, simultan. Noi am început treaba asta din pasiune și din prietenie și nu vrem să o forțăm mai mult decât este cazul”.

Motivul pentru care trupa 5GANG se destramă

Selly, fondatorul 5GANG, a explicat și motivul pentru care trupa se destramă. Aceștia nu se mai regăsesc în proiectul cu care au reușit să fie numărul 1 în trending pe YouTube. Tânărul a mai anunțat că în curând vor lansa încă un film, primul fiind un real succes.

„Gândiți-vă că am început acum 4 ani de zile. Gami avea doar 14 ani, eu aveam 16 ani. Am crescut, am evoluat și ne dorim să facem și alte lucruri. Considerăm că am făcut tot ce se putea face cu proiectul ăsta. Am doborât atâtea recorduri, am scos atâtea piese și chiar nu vrem să îl forțăm mai mult decât este cazul. Am făcut-o cât timp ne-am regăsit în treaba asta și cât timp ne-a venit natural. Acum poate o să mai scoatem una sau două piese, nu știm sigur. Cu siguranță vom scoate filmul, însă cam atât. Nu vrem să facem ceva care să se simtă pentru noi artificial, doar de dragul banilor și al profitului. Nu ne mai regăsim atât de mult în genul ăsta de piese. Mădălin vrea să facă și el muzică serioasă”, a spus Selly.

