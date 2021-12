Ana Morodan este blogger, influencer și antreprenor, a lăsat roba de avocat pentru a-și crea un adevărat brand puternic în mediul online. Se știe că aceasta a fost chiar primul blogger de stil personal din România. Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, vedeta a fost nevoită să răspundă la diferite întrebări.

„Eu vreau să fac bani mulți”

Când a venit vorba despre veniturile pe care le încasează lunar, Ana Morodan a evitat să spună sumele fixe, explicând că nu își dorește să frustreze pe nimeni cu răspunsurile ei. „O să refuz să răspund, pentru că nu contest ce fac ceilalți invitați sau celelalte femei, mi se pare contrar creșterii mele să vorbesc despre sume fixe, câți bani am sau cât costă bijuteriile mele la televizor. Nu vreau să frustrez pe nimeni. În plus, acum sunt antreprenor, am multe businessuri online.

Fac niște bani mulțumitori pentru mine, care îmi doresc să fac bani, nu niște bani. Bani care îmi sunt ok pentru mine. Eu vreau să fac bani mulți. Să zicem că pot direct să merg de la această emisiune la aeroport, să plec la Paris la Ritz și să stau acolo două zile și să nu ies din cameră”, a declarat Ana Morodan în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform wowbiz.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Dacă e să plâng, eu trebuie să plâng în lux”

În plus, Ana Morodan spune că muncește mult, tocmai pentru a face bani și pentru a-și permite tot ce își dorește. „Pot să-mi cumpăr cam tot ce-mi doresc, inclusiv liniștea. Totul are un preț trebuie doar să știi cum să negociezi.

Principiul meu în viață e că mai bine plângi într-o mașină scumpă decât pe o bicicletă. Dacă tot avem de plâns că viața înseamnă și sus, și jos, dacă e să plâng, eu trebuie să plâng în lux”, a mai dezvăluit Ana Morodan în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

PARTENERI - GSP.RO Cum s-a cuplat Bănel cu o milionară din Franța. Jurnalistul Adrian Voicu a avut un șoc când a văzut-o: „Una dintre cele mai frumoase 10 femei pe care le-am văzut!"

Playtech.ro BOMBĂ! Au apărut imagini INDECENTE cu purtătoarea de cuvânt a Jandarmiei. Ipostazele nu fac deloc cinste uniformei

Observatornews.ro Moarte învăluită în mister: Șapte membri ai unei familii ar fi fost ''uciși de gaze'', în timp ce dormeau în casa lor din Minnesota

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2021. Gemenii au ocazia, destul de rară, de a clarifica o problemă, a lor sau a cuiva din familie

Știrileprotv.ro Amendă uriașă pentru cei care nu completează formularul digital de intrare în România

Telekomsport 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă