Cătălin Măruță a vorbit despre modul în care unii oameni din industria muzicală percep câștigurile artiștilor de pe urma evenimentelor.

„Când vine vorba de bani, noi, oamenii, ne gândim doar la banii pe care omul îi câștigă, nu și la eforturile pe care el le face pentru a-i câștiga sau și la banii pe care el îi și dă. Așa cred eu, dar dacă mă înșel îmi cer iertare”, a spus Andi Moisescu,

Cătălin Măruță a fost deschis și explicat că succesul spectacolelor Andrei de la Sala Palatului nu înseamnă automat profituri mari

„A fost Andra – Tradițional 3 la Sala Palatului. 3 zile sold out. Ziua de sâmbătă a fost vândută în 7 minute, un record. Pentru noi e o mândrie, pentru că sunt oameni care nu sunt dezamăgiți de 10 ani de când facem show-urile astea și vin și vor să stea în primul rând. Vinzi o zi la Sala Palatului în 7 minute! Sunt foarte mulți oameni, inclusiv din industria muzicală care zic: bă, câți bani au făcut ăștia din Sala Palatului”, a spus Cătălin Măruță.

„Suntem printre singurii artiști care plătim taxele integral. 51% din prețul unui bilet e taxă! Restul e chiria unei săli la Sala Palatului, 18.000 euro pe zi + accesorii încă 2.000 euro. Deci 20.000 euro pe zi. Se mai adaugă scenă, lumini, invitați, cazări. Aproape aduci bani de acasă!”, a mai spus Cătălin Măruță.

