Prețurile din Piața Rahova pentru ceapa verde, cartofii noi și usturoiul verde

Cartofii noi se vând în Piața Rahova cu prețul de 4 lei kilogramul. De asemenea, o legătură de ceapă verde se găsește la prețul de 1,5 lei. Prețul usturoiului verde este de 2 lei legătura.

Care sunt prețurile fructelor în Piața Rahova

Tot în Piața Rahova, au apărut și primele cireșe. Fructele de sezon sunt din Grecia, iar un kilogram costă peste 10 lei. Prețul este cu mult mai mic față de alte piețe din Capitală și din țară.

În Piața Rahova din București se vând și corcodușe, la caserolă și nu sunt prezente pe prea multe tarabe. La taraba la care fotoreporterul Libertatea.ro, Vlad Chirea, a găsit corcodușe, acestea se vindeau în caserole transparente din plastic, fără să fie specificat gramajul. Fructele provin din Grecia și se vând cu 10 lei caserola.

De asemenea, sezonul căpșunilor a început, iar primele fructe au apărut și în Piața Rahova. Un kilogram de căpșuni românești costă peste 15 lei în cea mai ieftină piață din București.





