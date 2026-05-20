Cod galben de vânt puternic în mai multe județe

O avertizare cod galben este în vigoare pentru zona Moldovei, nordul Dobrogei și al Munteniei miercuri între orele 10.00 și 22.00. În aceste zone vântul va avea viteze de 50-65 km/h.

De asemenea, o altă avertizare emisă de Administrația Națională de Meteorologie va fi în vigoare joi, între orele 6.00 și 21.00. Conform acesteia, vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, cu viteze de 50-65 km/h.

Ploi și vijelii în toată țara, până sâmbătă

Informarea meteorologică de ploi și vânt puternic emisă de ANM a intrat în vigoare miercuri la ora 10.00 și este valabilă până sâmbătă la ora 10.00.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică mai ales în estul țării, unde vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60-90 km/h.

Vânt și ploi în București

De miercuri dimineața până joi la ora 10.00, vremea în Capitală se va menține normală termic, dar va fi și ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse (5-8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 25… 26 de grade Celsius, iar cea minimă, de 12… 14 grade Celsius.

De joi dimineața până vineri la ora 9.00, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (6-8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 23… 25 de grade Celsius, iar cea minimă, de 13… 14 grade Celsius.

De vineri de la ora 9.00 până sâmbătă dimineața, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21… 23 de grade Celsius, iar cea minimă, de 13… 14 grade Celsius.

