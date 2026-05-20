Dragoș este în programul de susținere al Fundației Ringier România

Povestea lui Dragoș – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, a declanșat, la vremea ei, un puternic val de emoție care s-a revărsat imediat după ce drama băiatului a ajuns în paginile ziarului Libertatea. Sensibilizați de nevoile copilului suferind, dependent de la vârsta de 4 ani de scaunul cu rotile, oameni cu suflet din toate colțurile țării au sărit în ajutorul lui și i-au făcut un dar special. Prin intermediul fundației, i-au oferit peste 1.500 de euro, banii necesari cumpărării unui cărucior rulant electric, unul modern, care să-l înlocuiască pe cel vechi, extrem de greu de manevrat atât de el, cât și de mama lui.

Căruțul electric, atât de necesar îmbunătățirii vieții lui Dragoș, dar a mamei lui – obligată până atunci să împingă cu din ce în ce mai mare greutate vechiul căruț -, nu a fost singurul cadou pe care acesta l-a primit de la oamenii cu suflet care au răspuns campaniei umanitare inițiată de Fundația Ringier România, prin programul Ajută Copiii. La băiatul bolnav de cancer au ajuns și peste 11.000 de lei pe care mama copilului i-a folosit pentru a utila o baie nouă, adaptată perfect nevoilor băiatului suferind.

„Le mulțumesc din suflet tuturor celor care ne-au ajutat”

„Dragoș a crescut, e greu și eu trebuia să depun efort mare pentru a împinge căruțul cel vechi atunci când ieșeam la plimbare. Puterile mă lasă, pentru că trebuie să-l ridic de zeci de ori pe zi atunci când îl duc la toaletă, când îl așez în pat, când îl schimb… Contează mult pentru mine că, măcar afară, pot să merg liniștită pe lângă el în timp ce Dragoș își manevrează căruțul.

E foarte încântat, a învățat rapid să manevreze acele manete. Nici nu vă dați seama cât de important este pentru noi acest căruț electric. Noi nu am fi avut niciodată bani să-l cumpărăm. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care ne-au ajutat, oamenilor cu suflet care continuă să ne fie aproape”, ne-a spus, la vremea respectivă, Aniana Condescu, mama lui Dragoș. Firește, Dragoș are în continuare nevoie de ajutor, așa că orice sumă, cât de mică, este binevenită pentru el și pentru mama lui. Fiecare leu îl aduce mai aproape de tratamentele care îi țin bolile pe loc (tetrapareză spastică, meduloblastom cerebral (cancer), hidrocefalie și întârziere mintală).

