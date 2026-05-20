Miruță a blocat bugetul TAROM după ce a găsit cifre umflate

Miruță spune că a semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, conform planului agreat, dar nu a acceptat bugetul în forma propusă, pentru că veniturile estimate nu ar fi credibile și ar putea duce la pierderi mai mari la final de an.

Potrivit ministrului, conducerea TAROM a construit bugetul pe un grad de ocupare al aeronavelor de 79% în 2026, în creștere față de 72% în 2025. Problema, spune Miruță, este că datele din primele patru luni ale anului arată exact invers. TAROM a avut un grad de ocupare de doar 66%, față de 72% în aceeași perioadă a anului trecut.

„Pentru a atinge cifra propusă în buget, având în vedere că deja pentru o treime din an sunt mult sub estimare, în restul perioadei ar fi nevoie de un salt enorm, fără să existe astăzi date care să indice o astfel de evoluție”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul avertizează că, dacă aceste venituri nu se vor realiza, compania va ajunge la pierderi mari la finalul anului.

Ministrul acuză „bugete care ies din pix”

Radu Miruță spune că 63% din veniturile TAROM depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor. De aceea, dacă această cifră este supraestimată, întregul buget devine nerealist.

„Pe hârtie, cifrele pot arăta bine, dacă sunt construite pe ipoteze optimiste. În practică însă, asta înseamnă pierderi mai mari la final de an. Rolul meu nu este să aprob bugete care «ies» din pix, ci să cer bugete construite pe realitate”, a scris ministrul.

Potrivit calculelor prezentate de Miruță, diferența dintre veniturile estimate în actuala propunere și veniturile care pot fi obținute realist poate genera un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026.

Prețul combustibilului, altă problemă majoră

Ministrul mai spune că bugetul TAROM pentru 2026 a fost construit și pe un preț al combustibilului mult sub nivelul actual al pieței.

În buget, compania a folosit un preț de 950 de dolari pe tonă, în timp ce prețul actual al pieței este de aproximativ 1.400 de dolari pe tonă, potrivit datelor prezentate de Miruță.

Bugetul trebuie refăcut în două săptămâni

Radu Miruță a cerut refacerea bugetului de venituri și cheltuieli al TAROM pentru 2026 pe baze realiste, atât la venituri, cât și la costuri. Termenul dat conducerii companiei este de două săptămâni.

Potrivit BoardingPass, TAROM va primi o nouă injecție de capital, dar valoarea acesteia nu a fost precizată. În ultimii 15 ani, Ministerul Transporturilor a băgat aproximativ un miliard de lei în capitalul TAROM, separat de alte sute de milioane de euro primite de companie sub formă de ajutor de stat, ajutor de restructurare sau ajutor de salvare.

