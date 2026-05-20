Meghan Markle a postat pe Instagram mai multe imagini din ziua nunții lor. „Acum opt ani”, a fost mesajul scris de aceasta în descrierea imaginilor.

Fotografiile, majoritatea în alb-negru, arată momente intime din ziua nunții, Harry și Meghan proaspăt căsătoriți, clipe de liniște la Castelul Windsor și pregătirile din culise pentru portretele oficiale.

Harry și Meghan s-au căsătorit acum opt ani, într-o ceremonie de basm, la Capela St. George din Castelul Windsor. La mai puțin de doi ani distanță, Harry și Meghan au renunțat la rolurile lor regale și s-au mutat în California.

Harry și Meghan, în centrul unui scandal

În luna aprilie, prințul Harry și Meghan Markle au fost din nou în centrul unui scandal uriaș în Marea Britanie, după ce au fost ținta unor critici dure într-o emisiune televizată.

Cuplul, care a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în Statele Unite ale Americii, este acuzat că ar face tot posibilul pentru a submina imaginea familiei regale britanice.

În cadrul unei dezbateri aprinse difuzate de GB News, invitatul Jeff Banks și-a exprimat fără menajamente părerea despre ducii de Sussex, catalogându-i drept „o rușine” și susținând că „acțiunile lor provoacă prejudicii serioase Coroanei”.

Jeff Banks a intervenit în emisiunea moderată de Nana Akua, într-un segment intitulat „Great British Debate”, unde s-a discutat dacă prințul Harry și Meghan Markle sunt sau nu benefici pentru familia regală.

„Cred că sunt absolut îngrozitori ca și cuplu. Cred că fac un mare deserviciu familiei regale”, a spus Jeff Banks, fără să își ascundă revolta. Criticile nu s-au oprit aici: el i-a numit pe cei doi „o rușine” și l-a descris pe Harry drept „naiv”, sugerând că prințul nici măcar nu realizează ce i s-a întâmplat.

