Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și Electrocentrale Grup, ambele entități de stat aflate sub controlul Ministerului Energiei, vor fuziona, SAPE preluând întreaga activitate a Electrocentrale Grup.

Membrii conducerii Electrocentrale Grup nu vor primi compensații

Conform documentului, „mandatul Consiliului de Administrație și al conducerii executive a Societății Electrocentrale Grup SA încetează de drept începând cu data efectivă a fuziunii, această operațiune reprezentând o justă cauză, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Astfel, actualii membri ai conducerii companiei nu vor primi compensații pentru încetarea înainte de termen a contractelor.

Electrocentrale Grup se confruntă cu pierderi financiare considerabile, înregistrând un deficit cumulat de peste 84 de milioane de lei în perioada 2013-2024.

Doar trei ani au fost profitabili pentru companie, generând un câștig net total de mai puțin de 1,8 milioane de lei.

Din cauza acestor pierderi istorice, stabilitatea financiară și capacitatea de dezvoltare a companiei au fost semnificativ afectate.

Măsura fuziunii, parte din obiectivele PNRR

În urma acestei fuziuni, SAPE va prelua pierderile Electrocentrale Grup printr-un proces de diminuare a capitalului social al acesteia din urmă, conform mecanismului de transmitere universală a patrimoniului.

„Această soluție urmărește asigurarea continuității activității societății rezultate și reflectarea fidelă a situației economico-financiare după finalizarea operațiunii. Preluarea pierderilor de către societatea absorbantă constituie o măsură necesară pentru integrarea în mod unitar a activelor, pasivelor și rezultatelor patrimoniale ale celor două societăți, astfel încât noua structură să poată funcționa pe baze consolidate și transparente”, se arată în actul normativ.

Măsura se aliniază obiectivelor stabilite prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în special Ținta 443, care prevede restructurarea a cel puțin trei companii de stat din domeniile energiei și transporturilor.

Reformele și proiectele din PNRR al României nu se încheie odată cu termenul-limită din august 2026. Acestea vor rămâne în atenția Comisiei Europene chiar și după ultima tranșă de plată, încă cinci ani.

Scopul principal este eficientizarea operatorilor economici de stat, în paralel cu asigurarea unei administrări prudente a resurselor publice.

SAPE, depozite bancare de peste 608 milioane de lei

Înființată în 2013, SAPE a preluat responsabilitățile contractuale ale fostelor companii de distribuție de energie electrică Electrica Banat, Electrica Dobrogea, Electrica Moldova, Electrica Oltenia și Electrica Muntenia Sud.

În prezent, SAPE deține participații importante în companii precum Titan Power (67,3%), Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion România (49%), PPC Energie (21,42%) și Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (20%).

În plus, SAPE deținea, la finalul lui 2024, un portofoliu de acțiuni de companii energetice listate la Bursa de Valori București (Electrica SA, OMV Petrom, Romgaz, Transgaz, Nuclearelectrica și Conpet), cu valoare totală, la acel moment, de peste 112 milioane de lei

În 2024, SAPE a raportat un profit net de 10,7 milioane de lei și venituri totale de 78,7 milioane de lei, dintre care doar 15,3 milioane de lei proveneau din cifra de afaceri.

De asemenea, compania dispunea, la sfârșitul anului 2024, de depozite bancare în valoare de peste 608 milioane de lei.

Electrocentrale Grup, pierderi de 3,4 milioane de lei

Electrocentrale Grup, desprinsă din fosta Termoelectrica, operează un parc fotovoltaic de 1,7 MW din județul Brăila, construit în 2015 cu o investiție de 2,5 milioane de euro.

Cu toate acestea, compania nu a reușit să depășească dificultățile financiare, înregistrând pierderi de 3,4 milioane de lei în 2024, la venituri totale de 6,6 milioane de lei.

De-a lungul timpului, Electrocentrale Grup a deținut participații în mai multe entități, inclusiv Electrocentrale Galați, care opera centrala CET Galați înainte de falimentul acesteia.

Electrocentrale Grup mai are participații minoritare la Complexul Energetic Oltenia, Electrocentrale Craiova și Titan Power, cea din urmă având în construcție o centrală nouă în cogenerare în cartierul bucureștean omonim

Fuziunea dintre SAPE și Electrocentrale Grup este privită ca o soluție pentru consolidarea sectorului energetic de stat.

