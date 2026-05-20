Dorothea Brooke trăiește, împreună cu sora ei mai mică, Celia, sub protecția unchiului lor. Este o fată pioasă, dar are preocupări îndrăznețe pe care unchiul le descurajează, considerându‑le mai potrivite pentru un bărbat.

Curtată de tânărul Sir James Chettam, ea preferă să se căsătorească cu un bărbat mult mai în vârstă pe care îl idolatrizează pentru preocupările lui intelectuale și spirituale.

Dezamăgirea de după căsătorie a Dorotheei și mirajul refuzat al adevăratei iubiri evoluează într-o vastă galerie de vieți și de personaje din orașul fictiv Middlemarch și din împrejurimi, în anii 30 ai secolului al XIX-lea.

Intrigile de iubire, incursiunile psihologice, povara conveniențelor sociale, conformismul sau spiritul de rebeliune sunt susținute de autoare cu forța inteligenței și a maturității, captivând cititorul de la prima până la ultima pagină, se arată în descrierea de pe site-ul Cărturești.

Cel mai bun roman din istorie a fost ales în cadrul unui proiect amplu organizat de publicația britanică The Guardian.

Lista finală a fost rezultatul unui sondaj în care participanții au desemnat cele mai apreciate opere literare din toate timpurile.

În fruntea clasamentului se află romanul „Middlemarch” al scriitoarei britanice George Eliot, descris drept „o capodoperă a literaturii universale”.

Cine a votat, cum s-a votat

Printre participanții la sondaj s-au numărat figuri de prestigiu precum Stephen King, autor de literatură horror, Ian Rankin, specialist în romane polițiste, laureata premiului Booker Bernardine Evaristo și scriitorul Richard Osman.

Ei au fost solicitați să propună un top 10 personal al celor mai bune romane. Rezultatele au adus surprize: Lev Tolstoi este singurul autor cu două lucrări în top 10, „Anna Karenina” și „Război și pace”, ocupând locurile 6 și 7. De asemenea, romanele romantice clasice „Jane Eyre” de Charlotte Brontë și „Mândrie și prejudecată” de Jane Austen au ajuns pe pozițiile 8 și 9, sub așteptări.

Top 10 cele mai bune romane din istorie:

1. „Middlemarch” – George Eliot;

2. „Beloved” (Preaiubita) – Toni Morrison;

3. „Ulysses» – James Joyce;

4. „To the Lighthouse” (Spre far) – Virginia Woolf;

5. „In Search of Lost Time” (În căutarea timpului pierdut) – Marcel Proust;

6. „Anna Karenina” – Lev Tolstoi;

7. „War and Peace” (Război și pace) – Lev Tolstoi;

8. „Jane Eyre” – Charlotte Brontë;

9. „Pride and Prejudice” (Mândrie și prejudecată) – Jane Austen;

10. „Madame Bovary” – Gustave Flaubert.

Evenimente și funcționalități digitale

Pentru pasionații de literatură, The Guardian a lansat o versiune interactivă a listei complete cu cele 100 de romane selectate.

Utilizatorii pot verifica câte dintre acestea au citit, pot compara rezultatele cu prietenii și pot vedea alegerile preferate ale scriitorilor implicați

În plus, marți, 19 mai, va avea loc o dezbatere live în Conway Hall, Londra, moderată de Charlotte Northedge și Lisa Spencer, editorii secțiunii de cărți a publicației.

Scriitorii Elif Shafak, Guy Gunaratne, Kate Mosse și Blake Morrison se vor alătura pentru a analiza criteriile care definesc „cel mai bun roman din toate timpurile”, „Middlemarch”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE