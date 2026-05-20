În ultima perioadă, zvonurile privind despărțirea dintre Cabral și Andreea Ibacka au fost tot mai intense. Recent, actrița a confirmat că ea și prezentatorul TV au decis să meargă pe drumuri separate după 18 ani de relație și 15 ani de căsnicie.

Andreea Ibacka a transmis că este o perioadă dificilă pentru amândoi, fără să ofere însă prea multe detalii despre motivele separării.

Spre deosebire de partenera sa, Cabral a preferat să nu comenteze public situația. Prezentatorul TV a evitat aparițiile publice și nu a răspuns speculațiilor apărute în ultimele luni despre relația lor. În schimb, acesta pare să se concentreze pe timpul petrecut departe de agitația din București și de atenția mediatică.

Unde a plecat prezentatorul TV

La scurt timp după confirmarea despărțirii, Cabral a publicat pe rețelele de socializare imagini de pe litoralul României. Fotografiile îl surprind într-un cadru relaxat, aproape de mare, semn că prezentatorul a ales câteva zile de liniște într-o perioadă complicată din viața personală.

Postările sale au atras imediat reacții din partea urmăritorilor, mulți dintre aceștia trimițându-i mesaje de susținere.

O relație de aproape două decenii

Cabral și Andreea Ibacka au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi au fost împreună timp de 18 ani și au trecut, de-a lungul timpului, atât prin momente fericite, cât și prin perioade dificile.

În spațiul public, relația lor a fost adesea apreciată pentru discreția și echilibrul pe care au încercat să le păstreze de-a lungul anilor.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și, pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul.

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt.

Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape. Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei.

Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea. Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu găsiți vinovați.

Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit. Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre. Andreea și Cabral”.