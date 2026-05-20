Cât costă să faci o salată de vară cu roșii românești din piețele bucureștene

Prețurile legumelor în piețele bucureștene diferă semnificativ, iar o salată simplă de vară poate avea costuri variate în funcție de locul de achiziție. Deși prețurile roșiilor au scăzut față de lunile martie și aprilie, acestea rămân ridicate în anumite piețe.

Pentru a calcula cât costă o salată de vară, am luat în considerare 0,3 kg de roșii (2 bucăți) și 0,3 kg de castraveți (2 bucăți).

În plus, am adăugat pătrunjel sau ceapă, în funcție de disponibilitatea ingredientelor din fiecare piață. Mai departe, iată cât ar costa o salată de vară cu roșii românești și alte ingrediente din piața Rahova, Obor și Amzei:

Cât costă o salată cu roșii de vară din piața Amzei

În piața Amzei, roșiile românești se vindeau sâmbătă, 16 mai 2026, cu 35 sau 40 de lei kilogramul, iar castraveții, cu 15 lei/kg. Pătrunjelul costă 3 lei per legătură.

O salată de vară cu roșii românești, castraveți și pătrunjel poate ajunge la aproximativ 19,50 de lei, bazat pe următorul calcul:

două roșii (0,3 kg): 12,00 lei

2 castraveți (0,3 kg): 4,50 de lei

o legătură de pătrunjel: 3,00 lei

Total: 19,50 de lei

Cât costă salată de roșii românești din piața Rahova

Considerată cea mai accesibilă piață din București, Rahova oferă roșii la prețuri începând de la 12,5 lei/kg, dar și la 13,90 de lei/kg.

Ceapa verde este disponibilă la 1,50 de lei per legătură. Salata realizată aici costă doar 5,67 de lei, dar fără castraveți și pătrunjel. Calculul arată așa:

două roșii (0,3 kg): 4,17 lei

o legătură de ceapă: 1,50 de lei

Cât costă o salată de vară cu roșii românești și castraveți din piața Obor

În piața Obor, roșiile românești sunt disponibile la prețuri variate, între 14 și 25 de lei/kg, iar castraveții costă 6,90 de lei/kg. Ceapa verde se vinde cu 2 lei per legătură.

Salata preparată din roșii, castraveți și ceapă ajunge la un total de 8,84 de lei:

două roșii (0,3 kg): 4,77 de lei

2 castraveți (0,3 kg): 2,07 lei

o legătură de ceapă: 2,00 lei

Cât costă roșiile românești și alte legume de sezon în piețe din București

Prețurile din piețele bucureștene reflectă diferențe semnificative, atât la roșii, cât și la alte produse. De exemplu, un kilogram de roșii în piața Amzei costă de aproape trei ori mai mult decât la Obor.

În piața Rahova, roșiile românești „dulci, gustoase” sunt disponibile la prețuri între 12,5 și 17,5 lei/kg, fiind cea mai ieftină opțiune pentru bucureșteni. Aceasta rămâne o alternativă viabilă pentru cei care caută să economisească fără a renunța la calitate.

Producătorii avertizează că recolta din iunie va fi mai scumpă, iar legumele de grădină vor ajunge pe tarabe la începutul verii, cu prețuri ajustate. Fermierii explică că majorarea costurilor de producție face imposibilă menținerea tarifelor din 2025.