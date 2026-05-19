Întâlnirile au fost programate ieri, din oră în oră, de la 9 la 17, după cum urmează: PSD – 35 de minute, AUR – 45 de minute, PNL – 50 de minute, USR – 55 de minute și așa mai departe, nimeni n-a zăbovit mai mult de o oră.

Problema e că toate partidele au trasat linii roșii, iar liniile roșii e știut că îl fac mereu pe președinte s-o ia razna.

La ieșire, înalții reprezentanți ai partidelor au efectuat declarații.

Mintosul lider PSD a vorbit ca din cutie, asigurându-ne că nu mai dorește un guvern Bolojan (logic, vine vacanța parlamentară, n-o să și-o piardă suspendându-l încă o dată).

AUR a pus pe masa președintelui „Programul scoaterii României din criză”, la fel de binevenit precum cunoscutele case de 35.000 de euro.

PNL, prin vocea autoritară a premierului interimar Bolojan, a inventat o sintagmă antologabilă. Identificând „greșelile majore” ale „lumii politice” comise în ultimii ani, a lansat formula „funcții extractive” (ocupate de cei care doresc să extragă „rente de la statul român”, adică sinecuriștii, pardon de expresie). De la „șpaga de supraviețuire” (a fostului său vicepremier), n-am auzit ceva atât de inspirat. A mai declarat și că guvernul său, spre deosebire de toate celelalte, „nu a creat așteptări care să nu poată fi onorate”. Adevărat! Ne-am așteptat să fie so very nașpa și așa a fost.

Dominic Samuel Fritz, Über-ul USR – o încântare, ca de obicei. Îi invidiez româna conceptuală, pe care eu, exersând de aproape un secol, n-am reușit să mi-o însușesc.

Asociația Culturală UDMR se află în sezonul premierilor. A pariat pe pierzător la Budapesta. Acum, la București, îndeamnă la luciditate.

Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale nu se pune. E singura formațiune politică din Univers care a înghițit busola ce indică tot timpul Puterea.

Țin să vă liniștesc în legătură cu starea președintelui României: „Nu l-am omorât, nu l-am scuipat, nu l-am înjurat”, ne-a asigurat doamna Iovanovici-Șoșoacă, lidera S.O.S. În ciuda faptului că îl consideră un „președinte neconstițional și ilegitim”, „un uzurpator”, în generozitatea-i salutară, doamna Șoșoacă s-a deplasat la Cotroceni pentru a da totuși o mână de ajutor: „S.O.S. România susține ideea unui guvern minoritar, cu susținere parlamentară a programului de guvernare al S.O.S., având ca obiective imediate creșterea veniturilor la buget și a gradului de colectare a taxelor și impozitelor, reducerea deficitului bugetar, creșterea nivelului de trai al cetățenilor, refacerea și sprijinirea capitalului autohton și relansarea economiei, stimularea investițiilor și a consumului, iar pe termen mediu și lung reindustrializarea țării”. Nec plus ultra!

Lidera S.O.S. a dezvăluit și că, în momentul când a început să îi pună președintelui României niște întrebări din partea poporului, cum ar fi ce poartă în rucsac, acesta s-a ridicat brusc și a fugit. A fugit pe ușă, a ținut să precizeze, spre deosebire de primarul de la Crevedia, care, aflat în fața domniei-sale tot la un fel de consultări, a fugit pe fereastră.

În fine, Partidul Oamenilor Tineri (cinci persoane) a ieșit de la consultări chiar mai luminat decât a intrat. Doar că, din păcate, președinta POT, cunoscuta Anamaria Gavrilă, a fost din nou victima unei fracturi de creier: „Noi am adus în vedere și faptul că România are nevoie și de o viziune. Dacă nu știm unde mergem în 5-10 ani, nu avem cum să înțelegem ce fel de guvern este nevoie, ce fel de reforme sunt nevoie”.

Aud că se vehiculează pentru funcția de prim-ministru numele unei doamne de la FMI, Delia Velculescu. Es-clus! Nu are pregătirea necesară. Nu tu un doctorat-două la Bioterra, un masterat la Colegiul Național de Apărare, măcar un minimum de studii aprofundate la prestigioasa „AcademicSingles”. Nici neamuri în țară n-am prea auzit să dețină în posesie, ca să poată acoperi funcțiile extractive.

Aștept, cu calmul ce ni s-a recomandat, următoarele runde de consultări, până când toate partidele vor intra în opoziție, iar Ilie Bolojan va asigura în liniște un interimat permanent, responsabil.

