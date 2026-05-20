„Comisia își păstrează dreptul de a efectua verificări, revizuiri, controale și audituri privind implementarea planurilor de redresare și reziliență până la cinci ani de la plata finală”, se precizează în document.

Astfel, monitorizarea europeană va continua asupra tuturor proiectelor finanțate prin PNRR, de la cele pentru infrastructura de transport și digitalizare, până la reformele administrative, pensii și fiscalitate. Toate jaloanele și țintele stabilite de România vor fi supuse verificărilor chiar și după finalizarea oficială a programului.

Comisia Europeană avertizează că obiectivele deja considerate îndeplinite pot fi revizuite dacă reformele sunt anulate sau nu mai sunt aplicate. „Îndeplinirea satisfăcătoare a etapelor și a obiectivelor presupune ca măsurile legate de etapele și obiectivele îndeplinite anterior în mod satisfăcător să nu fi fost anulate”, se menționează în articolul 24 din Regulamentul PNRR, citat de Comisie.

În cazul în care detectează o „reversare” a reformelor, Comisia poate lua măsuri drastice, precum suspendarea sau reducerea plăților către România. De asemenea, autoritățile europene subliniază că reformele asumate prin PNRR nu sunt simple măsuri temporare, ci reprezintă pași într-o „traiectorie mai amplă de reformă”.

Comisia Europeană a aprobat preliminar, pe 14 mai 2026, a patra cerere de plată a României din PNRR, în valoare de 2,62 de miliarde euro, pentru proiecte de digitalizare, mediu și infrastructură.