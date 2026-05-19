„Fiecare turist își evaluează din scurt vacanța și vine să achiziționeze din agențiile de turism pachetele pentru săptămânile următoare sau chiar zilele următoare. Nu mai există acea predictibilitate pe care o aveam înainte de conflictul din Iran”, a declarat Cristian Bărhălescu.

Agențiile de turism resimt deja impactul în scăderea cererii pentru circuite mai complexe și o creștere a interesului pentru destinațiile din apropiere, atât din Europa, cât și din România.

„Vor veni mai mulți în România, vor veni mai mulți către destinațiile din Grecia, Turcia, Italia, Spania, din proximitate, asta datorită prudenței, am putea spune, pentru că turiștii s-au văzut blocați în Orientul Mijlociu, într-o zonă considerată foarte sigură până acum două luni și jumătate”, a explicat președintele ANAT.

Bărhălescu a subliniat că, în ciuda incertitudinilor globale, românii nu renunță la călătorii. «Fie că aleg să călătorească cu mașina sau cu avionul, românii optează atât pentru destinații din Europa, cât și pentru vacanțe în România», a adăugat el.

Declarațiile au fost făcute în cadrul infoturului „TU redescoperi Tulcea”, organizat de ANAT în parteneriat cu OMD Municipiul Tulcea.

