Restricții noi pentru turiști

Începând cu luna mai 2026, autoritățile locale au decis să limiteze accesul în satul Santa Maddalena, situat lângă biserica inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. O barieră va permite intrarea doar rezidenților și turiștilor care petrec cel puțin o noapte în zonă, conform declarațiilor municipalității pentru CNN. Autoturismele și autocarele care transportă vizitatori de o zi vor fi respinse.

„Nu vreau să vorbesc despre supraturism. Nu este termenul potrivit”, a declarat primarul districtului Funes, Peter Pernthaler, pentru CNN.

„Nu spun nici măcar că turiștii sunt o pacoste. Dar vin foarte mulți și trebuie să îi gestionăm. Pentru liniștea locuitorilor și pentru a asigura o experiență pozitivă și turiștilor”, a mai adăugat el.

Cei care aleg să viziteze doar pentru o zi — până la 600 de persoane în sezonul de vârf — vor fi nevoiți să parcurgă pe jos 30 de minute sau mai mult din zonele de parcare desemnate pentru a ajunge la biserică. Municipalitatea analizează posibilitatea introducerii unui serviciu de transport pentru cei care nu pot face drumul pe jos.

Social media și turismul „hit and run”

Santa Maddalena a devenit o atracție populară pe rețelele sociale, fenomen care a început acum mai bine de zece ani. Biserica a câștigat notorietate mai întâi în rândul turiștilor chinezi, după ce imaginea sa a fost inclusă pe cartele SIM distribuite de un operator chinez.

În 2013, muntele Seceda, aflat în apropiere, a fost folosit ca fundal pentru sistemul de operare iOS 7 al Apple, atrăgând mii de vizitatori dornici să vadă peisajul în realitate. În unele zile, numărul vizitatorilor a ajuns la 8.000.

Popularitatea pe TikTok și Instagram a transformat locurile în destinații pentru „turiștii de tip hit and run” — oameni care vin doar să facă o fotografie rapidă și pleacă, fără a contribui semnificativ la economia locală, dar punând presiune pe infrastructură.

Roswitha Moret Niederwolfsgruber, membru al consiliului local, a subliniat impactul negativ al acestor vizitatori asupra comunității locale: „Distrug totul în calea lor pentru a face o fotografie. A devenit de nesusținut, nu mai există echilibru”.

Măsuri pentru un turism mai lent în Italia

Primarul Pernthaler, însă, nu dorește să descurajeze complet turismul, ci să-l transforme într-unul mai sustenabil.

„Vin fotografi profesioniști, dar și turiști care abia așteaptă să-și facă un selfie și să plece. Sunt oameni care stau zile întregi, dar și alții care vin și pleacă în maximum o oră și jumătate”, spune acesta.

În aceeași direcție, în vara anului 2025, Georg Rabanser, un fost snowboarder al echipei naționale a Italiei, a instalat o barieră cu taxă pe terenul său din apropierea muntelui Seceda, pentru a controla accesul turiștilor care doreau să fotografieze biserica San Giovanni di Ranui. Însă, potrivit declarațiilor sale pentru CNN, măsura a atras și mai mulți vizitatori.

Pregătiri pentru un aflux și mai mare de turiști

Noile restricții vor funcționa din mai până în noiembrie și vor presupune creșterea tarifelor de parcare, în prezent stabilite la 4 euro pe zi, pentru a descuraja vizitele scurte. De asemenea, vor fi introduse patrule suplimentare pentru a asigura respectarea regulilor.

„Avem nevoie de ordine, atât pentru cei care trăiesc aici, cât și pentru cei care vor să vină, să facă fotografia clasică și să plece”, a declarat primarul pentru presa locală.

Măsurile vin pe fondul îngrijorării că Jocurile Olimpice de iarnă din Cortina, care au avut loc iarna trecută, ar putea amplifica presiunile existente.

Potrivit unui studiu realizat de think tank-ul The European House Ambrosetti, evenimentul ar putea atrage nouă milioane de vizitatori suplimentari între 2027 și 2030, afectând regiuni deja supraîncărcate turistic, precum Milano, Belluno, Bolzano, Sondrio și Trento.

Pentru comunități precum Villnöss, care include și Santa Maddalena, afluxul actual de turiști ar putea fi doar liniștea dinaintea unei furtuni mult mai mari.

