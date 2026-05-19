O plajă spectuaculoasă, la bani puțini

Obzor Beach nu este doar una dintre cele mai lungi plaje din Bulgaria, ci și una dintre cele mai bine păstrate. Vizitatorii pot opta pentru locuri publice gratuite sau pentru zonele amenajate de hoteluri și baruri pe plajă, unde pot închiria șezlonguri.

Vedere aeriană asupra stațiunii balneare Obzor de la Marea Neagră, în Bulgaria. Foto: Profimedia Images

„Una dintre cele mai frumoase plaje din toată Bulgaria. Relativ curată și bine întreținută, cu multe activități de făcut. Valurile sunt uimitoare și distractive”, a povestit un turist pentru The Sun.

Dincolo de peisajul impresionant, prețurile sunt un punct forte. Potrivit First Choice, un sejur all-inclusive la Obzor costă aproximativ 2.700 de lei de persoană. Comparativ, o vacanță similară pe coasta egeeană a Turciei ar putea fi cu 2.500 de lei mai scumpă.

O destinație culturală

Obzor are o istorie bogată, fiind cunoscut în antichitate sub numele de Heliopolis, „Orașul Soarelui”, iar mai târziu sub numele roman de Templum Iovis. Fragmente din această moștenire, precum coloane antice, pot fi descoperite în parcurile locale. Orașul găzduiește și un muzeu care prezintă istoria locului și a locuitorilor săi.

Pentru o experiență culinară autentică, vizitați Hanove, un restaurant cu intrări ce amintesc de un castel și pereți placați cu piatră, sau The House Bar & Dinner, cel mai bine cotat local din zonă, care servește preparate tradiționale bulgărești, precum cartofi bulgărești cu brânză și bacon.

Hanove, un restaurant cu intrări ce amintesc de un castel și pereți placați cu piatră. Foto: Tripadvisor

Cum e vremea în Obzor

Temperaturile din Obzor ajung, în medie, la 25 de grade Celsius în luna iunie, iar drumul cu mașina din București până acolo durează circa 4 ore și jumătate.

„Nu mulți se gândesc la Bulgaria pentru o vacanță relaxantă la plajă. Mulți știu de Sunny Beach pentru viața de noapte, dar pentru o vacanță liniștită, oamenii aleg destinații clasice precum Grecia și Turcia” a explicat Sarah Jooste, reprezentant al First Choice.

Cât costa un sejur de 7 zile în Obzor

Cazările din zona Obzor sunt diverse, de la apartamente de închiriat în regim hotelier la hoteluri de cinci stele, în regim all-incusive. Prețurile pentru cazare încep de la 911 lei pentru un sejur de șapte zile, pentru două persoane, și pot ajunge până la 16.000 de lei.

În plus, Obzor este o stațiune destul de accesibilă, prețurile fiind ușor mai mici decât în marile orașe din Bulgaria sau din România. O masă la un restaurant de tip autoservire ajunge în medie la 8-13 euro de persoană, o masă pentru două persoane la un restaurant de mijloc, cu trei feluri de mâncare, poate ajunge la 30-45 de euro, o bere locală lostă în jur de 1,5 și 2,5 euro, o cafea are același preț, iar o sticlă de apă plată îmbuteliată costă în jur de 1 euro.

Potrivit informațiilor disponibile în mediul online, la acest moment închierea unui șezlong cu umbrelă costă în jur de 8 euro, o înghețată pe plajă costă în jur de 1,5 euro iar un cocktail la un bar pe plajă costă aproximativ 5-7 euro.

